Госдолг Украины в 2025 году впервые превысит "психологическую" отметку 100% – МВФ
Общий государственный долг Украины в текущем году вырастет до 110% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Об этом говорится в докладе "Финансовый монитор" Международного валютного фонда.
Общий госдолг Украины в 2021 году до полномасштабного вторжения РФ составил 48,9% национального ВВП. В 2022 году этот показатель вырос до 77,7%.
По данным МВФ, рост госдолга Украины продолжался и в следующие два года: в 2023-м он составлял 82,3% к ВВП, в 2024-м – 89,8%.
После роста до 110% в 2025-м, как прогнозирует МВФ, госдолг Украины в следующем году снизится до 108,5% по отношению к ВВП и дальше будет постепенно уменьшаться.
- 22 апреля 2025 года МВФ снизил прогнозы экономического роста для большинства стран мира на 2025-2026 годы из-за тарифов Трампа.