Госдолг Украины в 2025 году впервые превысит "психологическую" отметку 100% – МВФ

Общий государственный долг Украины в этом году вырастет до 110% ВВП

Фото: EPA

Общий государственный долг Украины в текущем году вырастет до 110% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Об этом говорится в докладе "Финансовый монитор" Международного валютного фонда.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Общий госдолг Украины в 2021 году до полномасштабного вторжения РФ составил 48,9% национального ВВП. В 2022 году этот показатель вырос до 77,7%.

По данным МВФ, рост госдолга Украины продолжался и в следующие два года: в 2023-м он составлял 82,3% к ВВП, в 2024-м – 89,8%.

Источник: МВФ

После роста до 110% в 2025-м, как прогнозирует МВФ, госдолг Украины в следующем году снизится до 108,5% по отношению к ВВП и дальше будет постепенно уменьшаться.