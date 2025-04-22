МВФ снизил прогнозы роста для большинства стран мира из-за тарифов Трампа
Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогнозы экономического роста для большинства стран мира на 2025-2026 годы, объяснив это введением новых тарифов президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Reuters.
Согласно обновленному отчету World Economic Outlook, прогноз мирового экономического роста на 2025 год снижен на 0,5 процентного пункта – до 2,8%. Прогноз на 2026 год также скорректирован – с 3,3% до 3%.
МВФ также ожидает более медленное снижение глобальной инфляции. В 2025 году, согласно прогнозу, она достигнет 4,3%, а в 2026 – 3,6%.
"Мы вступаем в новую эру, поскольку глобальная экономическая система, функционировавшая в течение последних 80 лет, претерпевает существенное переформатирование", – заявил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуриншас.
В МВФ подчеркнули, что быстрая эскалация торговой напряженности и "чрезвычайно высокий уровень" неопределенности по отношению к будущей политике повлияют на глобальную экономическую активность.
Среднесрочные перспективы роста остаются посредственными. Пятилетний прогноз застрял на уровне 3,2%, что ниже исторического среднего показателя в 3,7% в 2000-2019 годах.
МВФ также снизил прогноз роста мировой торговли на 1,5 процентного пункта до 1,7%, что вдвое меньше, чем в 2024 году, что отражает ускорение фрагментации мировой экономики.
Кроме этого, МВФ ухудшил свой прогноз роста экономики США на 0,9 процентного пункта до 1,8% в 2025 году и на 0,4 процентного пункта до 1,7% в 2026 году.
Гуриншас заявил, что МВФ не прогнозирует рецессию в США, но вероятность спада выросла с 25% до 37%. Он сказал, что теперь МВФ прогнозирует, что общая инфляция в США достигнет 3% в 2025 году, что на один процентный пункт выше январского прогноза.
МВФ также прогнозирует, что экономика Канады вырастет на 1,4% в 2025 году и 1,6% в 2026 году, вместо 2% роста на два года, прогнозируемых в январе.
Согласно прогнозу, Мексика сильно пострадает от тарифов, ее рост упадет до отрицательных 0,3% в 2025 году, что на 1,7 процентных пункта ниже январского прогноза, а затем возобновится до 1,4% роста в 2026 году.
Кроме того, МВФ прогнозирует, что рост в еврозоне замедлится до 0,8% в 2025 году и 1,2% в 2026 году – оба прогноза примерно на 0,2 процентного пункта ниже, чем в январе.
МВФ отметил, что Испания является исключением, потому что ее прогноз роста на 2025 год составляет 2,5%, что на 0,2 процентного пункта выше, чем в январе.
МВФ также снизил прогноз роста для Германии на 0,3 процентного пункта до 0,0% в 2025 году и на 0,2 процентных пункта до 0,9% в 2026 году.
Рост в Великобритании, согласно прогнозу, составит 1,1% в 2025 году, что на 0,5 процентного пункта ниже январского прогноза, и повысится до 1,4% в 2026 году.
Ожидается, что торговая напряженность и тарифы снизят экономическую активность Японии на 0,5 процентного пункта в 2025 году по сравнению с январским прогнозом, рост прогнозируется на уровне 0,6%.
Прогноз роста Китая был снижен до 4% на 2025 и 2026 годы, что отражает ухудшение прогноза на 0,6% и 0,5% по сравнению с январским прогнозом.
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