МВФ снизил прогнозы роста для большинства стран мира из-за тарифов Трампа

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Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогнозы экономического роста для большинства стран мира на 2025-2026 годы, объяснив это введением новых тарифов президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Reuters.

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Согласно обновленному отчету World Economic Outlook, прогноз мирового экономического роста на 2025 год снижен на 0,5 процентного пункта – до 2,8%. Прогноз на 2026 год также скорректирован – с 3,3% до 3%.

МВФ также ожидает более медленное снижение глобальной инфляции. В 2025 году, согласно прогнозу, она достигнет 4,3%, а в 2026 – 3,6%.

"Мы вступаем в новую эру, поскольку глобальная экономическая система, функционировавшая в течение последних 80 лет, претерпевает существенное переформатирование", – заявил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуриншас.

В МВФ подчеркнули, что быстрая эскалация торговой напряженности и "чрезвычайно высокий уровень" неопределенности по отношению к будущей политике повлияют на глобальную экономическую активность.

Среднесрочные перспективы роста остаются посредственными. Пятилетний прогноз застрял на уровне 3,2%, что ниже исторического среднего показателя в 3,7% в 2000-2019 годах.

МВФ также снизил прогноз роста мировой торговли на 1,5 процентного пункта до 1,7%, что вдвое меньше, чем в 2024 году, что отражает ускорение фрагментации мировой экономики.

Кроме этого, МВФ ухудшил свой прогноз роста экономики США на 0,9 процентного пункта до 1,8% в 2025 году и на 0,4 процентного пункта до 1,7% в 2026 году.

Гуриншас заявил, что МВФ не прогнозирует рецессию в США, но вероятность спада выросла с 25% до 37%. Он сказал, что теперь МВФ прогнозирует, что общая инфляция в США достигнет 3% в 2025 году, что на один процентный пункт выше январского прогноза.

МВФ также прогнозирует, что экономика Канады вырастет на 1,4% в 2025 году и 1,6% в 2026 году, вместо 2% роста на два года, прогнозируемых в январе.

Согласно прогнозу, Мексика сильно пострадает от тарифов, ее рост упадет до отрицательных 0,3% в 2025 году, что на 1,7 процентных пункта ниже январского прогноза, а затем возобновится до 1,4% роста в 2026 году.

Кроме того, МВФ прогнозирует, что рост в еврозоне замедлится до 0,8% в 2025 году и 1,2% в 2026 году – оба прогноза примерно на 0,2 процентного пункта ниже, чем в январе.

МВФ отметил, что Испания является исключением, потому что ее прогноз роста на 2025 год составляет 2,5%, что на 0,2 процентного пункта выше, чем в январе.

МВФ также снизил прогноз роста для Германии на 0,3 процентного пункта до 0,0% в 2025 году и на 0,2 процентных пункта до 0,9% в 2026 году.

Рост в Великобритании, согласно прогнозу, составит 1,1% в 2025 году, что на 0,5 процентного пункта ниже январского прогноза, и повысится до 1,4% в 2026 году.

Ожидается, что торговая напряженность и тарифы снизят экономическую активность Японии на 0,5 процентного пункта в 2025 году по сравнению с январским прогнозом, рост прогнозируется на уровне 0,6%.

Прогноз роста Китая был снижен до 4% на 2025 и 2026 годы, что отражает ухудшение прогноза на 0,6% и 0,5% по сравнению с январским прогнозом.