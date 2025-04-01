"Мы не видим рецессии на горизонте": МВФ оценил влияние тарифов Трампа на экономику мира
Стремление президента США Дональда Трампа ввести масштабные тарифы создает большую неопределенность, но вряд ли вызовет краткосрочную рецессию. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в интервью Reuters.
Георгиева отметила, что МВФ, вероятно, немного снизит экономический прогноз в следующем обновленном отчете World Economic Outlook, но предостерегла от чрезмерной обеспокоенности.
"Мы не видим рецессии на горизонте", – заявила Георгиева, и добавила: "То, что мы видим в высокочастотных индикаторах, действительно свидетельствует о том, что доверие потребителей, доверие инвесторов несколько ослабевает, и мы знаем, что это потом влияет на перспективы роста".
В то же время по ее словам, МВФ пока не видит "драматического влияния" от тарифов, введенных и анонсированных Трампом.
В январе МВФ повысил оценку роста мировой экономики на 2025 год с 3,2 до 3,3%. Но в обновленном отчете, что будет опубликован в апреле, по ожиданиям Георгиевой, будет отражена небольшая "коррекция" оценки в сторону снижения.
Георгиева подчеркнула, что во время COVID многие страны исчерпали свое финансово-бюджетное пространство и теперь показывают высокий уровень задолженности. Таким образом, любое замедление или отмена процесса дефляции может замедлить снижение процентных ставок и затруднить для них рефинансирование долга.
Развитие торговли может "слегка ослабить рост в США", но его общий прогноз остался "в порядке", сказала Георгиева.
Но, по словам Георгиевой, чем дольше сохраняется неопределенность подхода Трампа к тарифной политике, тем больше риск для прогноза.
В то же время мировая торговля продолжает расти, отмечает директор-распорядитель МВФ.
- 10 марта президент США Дональд Трамп отказался исключить возможность того, что его экономическая политика с агрессивными пошлинами против крупнейших торговых партнеров может привести к рецессии.
- 31 марта стало известно, что Goldman Sachs почти удвоил прогнозируемую вероятность рецессии в США в течение следующих 12 месяцев – до 35%. Ранее он прогнозировал 20%.