В 2025 году Национальный банк Украины заметно усилил надзор за банковским сектором. Штрафные санкции коснулись почти каждого второго банка на рынке – 26 из 59, а общая сумма штрафов достигла 426,2 млн грн, что на 23% больше, чем в 2024 году.

Распределение штрафов в 2025 году было неравномерным. За подсчетами, на топ-10 нарушителей пришлось более 81,2% общей суммы санкций НБУ в 2025 году. Именно эти учреждения стали главными "донорами" штрафной статистики регулятора.

Лидерами антирейтинга стали банки с различными бизнес-моделями и собственниками, однако их объединяет общая проблема – нарушения в сфере финансового мониторинга. LIGA.net составила список банков, в 2025 году заплативших НБУ наибольшее количество штрафов, и разобралась, за какие именно нарушения регулятор наказывал рынок.

