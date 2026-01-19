У 2025 році Національний банк України помітно посилив нагляд за банківським сектором. Під штрафні санкції потрапив майже кожен другий банк на ринку – 26 із 59, а сукупна сума штрафів сягнула 426,2 млн грн, що на 23% перевищує показник 2024 року.

Розподіл штрафів у 2025 році був нерівномірним. За підрахунками, топ-10 порушників зосередили понад 81,2% загальної суми санкцій НБУ у 2025 році. Саме ці установи стали головними "донорами" штрафної статистики регулятора.

Лідерами антирейтингу стали банки з різними бізнес-моделями та власниками, однак їх об’єднує спільна проблема – порушення у сфері фінансового моніторингу. LIGA.net зібрала список банків, які у 2025 році заплатили НБУ найбільше штрафів, і розібралася, за які саме порушення регулятор карав ринок.

