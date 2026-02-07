США почнуть сплачувати борг перед ООН, який уже сягнув кількох мільярдів доларів
США упродовж кількох тижнів планують внести перший платіж для погашення заборгованості перед Організацією Об'єднаних Націй (ООН). Про це агентству Reuters повідомив постійний представник США при ООН Майк Волтц.
"Ви, безумовно, побачите початковий транш дуже скоро. Це буде суттєвий… авансовий платіж у рахунок наших щорічних внесків. Я не вважаю, що остаточна сума вже визначена, але це станеться протягом кількох тижнів", – заявив посол.
За даними посадовців ООН, станом на початок лютого понад 95% заборгованості за регулярним бюджетом ООН припадає на Сполучені Штати – $2,19 млрд. Крім того, США заборгували ще $2,4 млрд за поточні та минулі миротворчі місії і $43,6 млн на фінансування трибуналів ООН.
За даними ООН, США не сплатили внесок до регулярного бюджету у 2025 році і заборгували за це $827 млн, а також $767 млн за 2026 рік.
3 лютого президент США Дональд Трамп підписав закон про видатки, який передбачає $3,1 млрд на сплату внесків США до ООН та інших міжнародних організацій.
Волтц на запитання, чи підуть кошти, про які він говорив, на погашення внесків за минулий рік, на 2026 рік чи на обидва періоди, дипломат відповів: "Загалом – на покриття заборгованості, а також як визнання деяких реформ, які ми вже побачили".
У той же час він наголосив на необхідності реформування організації, зокрема, скорочення дублювання функцій.
"Бюрократія ООН надто розрослася і має стати значно ефективнішою та результативнішою", – заявив він.
Волтц також пояснив заборгованість США за миротворчими операціями "законодавчим розривом" між сумами, які нараховує ООН, і тим, що дозволяє сплачувати американське законодавство.
- У жовтні 2025 року Reuters повідомляло, що ООН на чверть зменшить миротворчий контингент у дев'яти операціях по всьому світу через брак коштів.
- Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявляв, що організація перебуває під загрозою "неминучого фінансового колапсу".
- Трамп заявляв, що йому невідомо про відставання США від своїх зобов'язань перед ООН, але він впевнений, що може "дуже легко розв'язати проблему" та змусити інші країни платити – якби тільки ООН попросила.
- Глава Управління Верховного комісара ООН із прав людини Фолькер Тюрк заявив, що агентство перебуває "в режимі виживання" через нестачу фінансування, і звернувся із запитом на $400 млн.
