США почнуть сплачувати борг перед ООН, який уже сягнув кількох мільярдів доларів

Фото: EPA / SARAH YENESEL

США упродовж кількох тижнів планують внести перший платіж для погашення заборгованості перед Організацією Об'єднаних Націй (ООН). Про це агентству Reuters повідомив постійний представник США при ООН Майк Волтц.

"Ви, безумовно, побачите початковий транш дуже скоро. Це буде суттєвий… авансовий платіж у рахунок наших щорічних внесків. Я не вважаю, що остаточна сума вже визначена, але це станеться протягом кількох тижнів", – заявив посол.

За даними посадовців ООН, станом на початок лютого понад 95% заборгованості за регулярним бюджетом ООН припадає на Сполучені Штати – $2,19 млрд. Крім того, США заборгували ще $2,4 млрд за поточні та минулі миротворчі місії і $43,6 млн на фінансування трибуналів ООН.

За даними ООН, США не сплатили внесок до регулярного бюджету у 2025 році і заборгували за це $827 млн, а також $767 млн за 2026 рік.

3 лютого президент США Дональд Трамп підписав закон про видатки, який передбачає $3,1 млрд на сплату внесків США до ООН та інших міжнародних організацій.

Волтц на запитання, чи підуть кошти, про які він говорив, на погашення внесків за минулий рік, на 2026 рік чи на обидва періоди, дипломат відповів: "Загалом – на покриття заборгованості, а також як визнання деяких реформ, які ми вже побачили".

У той же час він наголосив на необхідності реформування організації, зокрема, скорочення дублювання функцій.

"Бюрократія ООН надто розрослася і має стати значно ефективнішою та результативнішою", – заявив він.

Читайте також Рада миру імені Трампа. Як президент США вирішив замінити собою ООН

Волтц також пояснив заборгованість США за миротворчими операціями "законодавчим розривом" між сумами, які нараховує ООН, і тим, що дозволяє сплачувати американське законодавство.