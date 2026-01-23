"Брудне розлучення". США вийшли з ВООЗ, залишивши борг у $260 млн

Фото: depositphotos.com

США офіційно вийшли з Всесвітньої організації охорони здоров'я 22 січня. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб США.

"Цей крок є відповіддю на провали ВООЗ під час пандемії COVID-19 і спрямований на виправлення шкоди, завданої цими провалами американському народу. [...] Хоча Сполучені Штати були одним із засновників і найбільшим фінансовим донором ВООЗ, організація переслідувала політизований, бюрократичний порядок денний, керований країнами, ворожими до американських інтересів", – йдеться у заяві.

Читайте також ВООЗ: Україна може залишитися без ліків проти ВІЛ через призупинення допомоги США

У міністерстві зазначили, що усе фінансування ініціатив ВООЗ з боку США припинилося.

Як повідомило Bloomberg, за підрахунками ВООЗ станом на січень 2025 року сума боргу США становила близько $260 млн.

Згідно з резолюцією Конгресу 1948 року, для виходу з організації потрібне завчасне попередження за рік та відсутність боргів, і це підтвердили у ВООЗ, зазначило агентство. Проте високопосадовець Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб США під час розмови з журналістами стверджував, що в законодавстві немає вимоги сплачувати борг перед виходом з агентства.

Лоуренс Гостін, директор Центру співпраці з ВООЗ з питань національного та глобального права у сфері охорони здоров’я при Джорджтаунському університеті, назвав процес "дуже брудним розлученням".

Агентство зазначило, що у 2022 і 2023 роках США внесли до ВООЗ майже $1,3 млрд і без американських внесків робота організації щодо стримування таких захворювань, як ВІЛ, поліомієліт та Ебола, опинилася під загрозою.

У травні ВООЗ планує обговорити правові варіанти погашення боргу США. Але, за словами Гостіна, у організації немає повноважень забезпечити дотримання цих вимог. Через неоплачений борг ВООЗ може стверджувати, що США все ще є її членом, хоча й неактивним.

За словами чиновника американського Міністерства охорони здоров'я, сьогодні немає жодних планів щодо повторного вступу до ВООЗ, ні наразі, ні в майбутньому.

Reuters повідомило, що речник Держдепартаменту США в електронному листі, коментуючи заяви про борг США, відповів: "Американський народ заплатив більш ніж достатньо". Чиновник Держдепу заперечив, що статут містить умову про те, що будь-який платіж має бути здійснений до виходу з ВООЗ.