Вперше з початку повномасштабної війни українська компанія випустить євробонди
Українська агропромислова група МХП Юрія Косюка оголосила про випуск євробондів на суму $450 млн. Про це повідомляється на сайті Лондонської фондової біржі.
Гроші підуть на викуп облігацій попереднього випуску та фінансування операційних витрат.
15 січня компанія запропонувала власникам облігацій на суму $550 млн під 6,95% річних (термін погашення – 3 квітня 2026 року) продати їх достроково за готівку.
Новий випуск здійснюватиметься набагато дорожче – під 10,5% річних.
Це перший випуск єврооблігацій серед усіх українських компаній з початку повномасштабної війни. Востаннє євробонди ще у 2021 році випускало Укренерго.
Група має у своєму портфелі ще один випуск єврооблігацій, але з пізнішим терміном погашення: облігації-2029 на $350 млн під 6,25%.
- Миронівський хлібопродукт (МХП) – найбільший виробник курятини в Україні й експортер цієї продукції в ЄС. За даними компанії, вона займає понад половину українського ринку виробництва курятини та близько третини її споживання. МХП представлений торговими марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинський", "РябChick", має понад 1300 магазинів і закладів на всій території України: "Döner Маркет", "Мʼясомаркет", "Їжа Свіжа", "Наша Ряба".
- Юрій Косюк через компанію WTI Trading Limited володіє мажоритарною часткою МХП. Основні потужності групи розташовані в Україні, також вона має фабрики в Словенії, Сербії, Хорватії, Боснії та Герцеговині (через Perutnina Ptuj), а ще в Іспанії.
Коментарі (0)