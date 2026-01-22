Вперше з початку повномасштабної війни українська компанія випустить євробонди

МХП Косюка першою в Україні повернулася на міжнародний ринок капіталу

Засновник МХП Юрій Косюк (Фото з особистої сторінки Facebook)

Українська агропромислова група МХП Юрія Косюка оголосила про випуск євробондів на суму $450 млн. Про це повідомляється на сайті Лондонської фондової біржі.

Гроші підуть на викуп облігацій попереднього випуску та фінансування операційних витрат.

15 січня компанія запропонувала власникам облігацій на суму $550 млн під 6,95% річних (термін погашення – 3 квітня 2026 року) продати їх достроково за готівку.

Новий випуск здійснюватиметься набагато дорожче – під 10,5% річних.

Це перший випуск єврооблігацій серед усіх українських компаній з початку повномасштабної війни. Востаннє євробонди ще у 2021 році випускало Укренерго.

Група має у своєму портфелі ще один випуск єврооблігацій, але з пізнішим терміном погашення: облігації-2029 на $350 млн під 6,25%.