Впервые с начала полномасштабной войны украинская компания выпустит евробонды

Основатель МХП Юрий Косюк (Фото с личной страницы Facebook)

Украинская агропромышленная группа МХП Юрия Косюка объявила о выпуске евробондов на сумму $450 млн. Об этом сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи.

Деньги пойдут на выкуп облигаций предыдущего выпуска и финансирование операционных расходов.

15 января компания предложила держателям облигаций на сумму $550 млн под 6,95% годовых (срок погашения – 3 апреля 2026 года) продать их досрочно за наличные.

Новый выпуск будет осуществляться намного дороже – под 10,5% годовых.

Это первый выпуск еврооблигаций среди всех украинских компаний с начала полномасштабной войны. Последний раз евробонды еще в 2021 году выпускало Укрэнерго.

Группа имеет в своем портфеле еще один выпуск еврооблигаций, но с более поздним сроком погашения: облигации-2029 на $350 млн под 6,25%.