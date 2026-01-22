Впервые с начала полномасштабной войны украинская компания выпустит евробонды
Украинская агропромышленная группа МХП Юрия Косюка объявила о выпуске евробондов на сумму $450 млн. Об этом сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи.
Деньги пойдут на выкуп облигаций предыдущего выпуска и финансирование операционных расходов.
15 января компания предложила держателям облигаций на сумму $550 млн под 6,95% годовых (срок погашения – 3 апреля 2026 года) продать их досрочно за наличные.
Новый выпуск будет осуществляться намного дороже – под 10,5% годовых.
Это первый выпуск еврооблигаций среди всех украинских компаний с начала полномасштабной войны. Последний раз евробонды еще в 2021 году выпускало Укрэнерго.
Группа имеет в своем портфеле еще один выпуск еврооблигаций, но с более поздним сроком погашения: облигации-2029 на $350 млн под 6,25%.
- Мироновский хлебопродукт (МХП) – крупнейший производитель курятины в Украине и экспортер этой продукции в ЕС. По данным компании, она занимает более половины украинского рынка производства курятины и около трети ее потребления. МХП представлен торговыми марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинский", "РябCһіск", имеет более 1300 магазинов и заведений по всей территории Украины: "Döner Маркет", "Мясомаркет", "Їжа Свіжа", "Наша Ряба".
- Юрий Косюк через компанию WTI Trading Limited владеет мажоритарной долей МХП. Основные мощности группы расположены в Украине, также она имеет фабрики в Словении, Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговине (через Perutnina Ptuj), а еще в Испании.
