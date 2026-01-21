Скандал в Давосе. Лагард ушла с выступления одного из министров Трампа из-за критики Европы
Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард ушла с закрытого мероприятия для приглашенных в Давосе после того, как министр торговли США Говард Лутник начал жестко критиковать Европу. Об этом первым сообщила газета Wall Street Journal, но инцидент подтвердили и другие медиа: Bloomberg, Financial Times, Reuters.
Ужин во вторник организовал генеральный директор BlackRock Ларри Финк как сопредседатель Всемирного экономического форума для ключевых участников форума, глав государств и других высокопоставленных гостей.
VIP-мероприятие собрало более сотни гостей. Лутник выступал последним.
В своем выступлении американский министр позволил себе пренебрежительные комментарии в отношении Европы (например, сказал, что она неконкурентоспособна по сравнению с США) и призвал сосредоточиться на угле как источнике энергии, а не на возобновляемых ресурсах.
После резких замечаний Лутника зал разразился возгласами и свистом, несмотря на призывы к спокойствию со стороны хозяина мероприятия. Одним из тех, кто освистывал оратора, был бывший вице-президент США Эл Гор.
Когда критика усилилась, Лагард, по словам очевидцев, встала и вышла.
После инцидента со свистом и выходом гостей Финк завершил ужин досрочно, еще до десерта.
- Кристин Лагард возглавляет Европейский центральный банк с ноября 2019 года, до этого она восемь лет возглавляла Международный валютный фонд.
- Лутник до 2025 года работал в бизнесе, был исполнительным директором финансовой компании Cantor Fitzgerald, председателем брокерской и финансово-технологической компании BGC Group Inc., а также ведущим поставщиком услуг коммерческой недвижимости Newmark Group.
