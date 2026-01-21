Скандал в Давосе. Лагард ушла с выступления одного из министров Трампа из-за критики Европы

Кристин Лагард (Фото EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард ушла с закрытого мероприятия для приглашенных в Давосе после того, как министр торговли США Говард Лутник начал жестко критиковать Европу. Об этом первым сообщила газета Wall Street Journal, но инцидент подтвердили и другие медиа: Bloomberg, Financial Times, Reuters.

Ужин во вторник организовал генеральный директор BlackRock Ларри Финк как сопредседатель Всемирного экономического форума для ключевых участников форума, глав государств и других высокопоставленных гостей.

VIP-мероприятие собрало более сотни гостей. Лутник выступал последним.

В своем выступлении американский министр позволил себе пренебрежительные комментарии в отношении Европы (например, сказал, что она неконкурентоспособна по сравнению с США) и призвал сосредоточиться на угле как источнике энергии, а не на возобновляемых ресурсах.

После резких замечаний Лутника зал разразился возгласами и свистом, несмотря на призывы к спокойствию со стороны хозяина мероприятия. Одним из тех, кто освистывал оратора, был бывший вице-президент США Эл Гор.

Когда критика усилилась, Лагард, по словам очевидцев, встала и вышла.

После инцидента со свистом и выходом гостей Финк завершил ужин досрочно, еще до десерта.