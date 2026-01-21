Скандал у Давосі. Лагард пішла з виступу одного з міністрів Трампа через критику Європи
- Крістін Лагард залишила захід у Давосі після критики Європи міністром США.
- Інцидент підкреслює напруженість між США та Європою на тлі енергетичних дебатів.
Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард пішла з закритого заходу для запрошених у Давосі після того, як міністр торгівлі США Говард Лутнік почав жорстко критикувати Європу. Про це першим повідомила газета Wall Street Journal, але інцидент підтвердили й інші медіа: Bloomberg, Financial Times, Reuters.
Вечерю у вівторок організував генеральний директор BlackRock Ларрі Фінк як співголова Всесвітнього економічного форуму для ключових учасників форуму, глав держав та інших високопоставлених гостей.
VIP-захід зібрав понад сотню гостей. Лутнік виступав останнім.
У своєму виступі американський міністр дозволив собі зневажливі коментарі щодо Європи (наприклад, сказав, що вона неконкурентоспроможна проти США) й закликав зосередитися на вугіллі як джерелі енергії, а не на відновлюваних ресурсах.
Після різких зауважень Лутніка зал вибухнув вигуками й свистом, попри заклики до спокою з боку господаря заходу. Одним із тих, хто освистував промовця, був колишній віцепрезидент США Ел Гор.
Коли критика посилилася, Лагард, за словами очевидців, підвелася й вийшла.
Після інциденту зі свистом і виходом гостей Фінк завершив вечерю достроково, ще до десерту.
- Крістін Лагард очолює Європейський центральний банк із листопада 2019 року, до того вона вісім років очолювала Міжнародний валютний фонд.
- Лутнік до 2025 року працював у бізнесі, був виконавчим директором фінансової компанії Cantor Fitzgerald, головою брокерської та фінансово-технологічної компанії BGC Group Inc., а також провідним постачальником послуг комерційної нерухомості Newmark Group.
