Шведский пенсионный фонд вслед за датским также решил избавиться от облигаций США
Шведский пенсионный фонд Alecta избавился от большей части своих активов в казначейских облигациях США. Об этом сообщило местное издание Dagens Industri со ссылкой на неназванные источники.
В фонде сослались на повышенный риск и непредсказуемость в политике США.
Общая сумма активов, которые решила продать Alecta, составила около 70-80 млрд шведских крон ($7,7-8,8 млрд).
На сайте Alecta указано, что компания управляет профессиональными пенсионными фондами 2,8 млн частных лиц и 37 000 компаний в Швеции, управляя активами на около 1300 млрд шведских крон ($142,7 млрд).
20 января стало известно, что датский пенсионный фонд AkademikerPension планирует до конца месяца полностью выйти по инвестициям в казначейские облигации США из-за беспокойства, что политика президента Дональда Трампа создала кредитные риски, которые уже невозможно игнорировать.
Министр финансов США Скотт Бессент в ответ заявил, что "инвестиции Дании в казначейские облигации США, как и сама Дания, – ничего не значат".
- 17 января 2026 года Трамп объявил о введении пошлин против союзников США, которые отправили своих военных на датский остров Гренландия, который он хочет оккупировать.
