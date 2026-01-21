Шведский пенсионный фонд вслед за датским также решил избавиться от облигаций США

В фонде Alecta заявили о повышенном риске и непредсказуемости в политике США

Шведский пенсионный фонд Alecta избавился от большей части своих активов в казначейских облигациях США. Об этом сообщило местное издание Dagens Industri со ссылкой на неназванные источники.

В фонде сослались на повышенный риск и непредсказуемость в политике США.

Общая сумма активов, которые решила продать Alecta, составила около 70-80 млрд шведских крон ($7,7-8,8 млрд).

На сайте Alecta указано, что компания управляет профессиональными пенсионными фондами 2,8 млн частных лиц и 37 000 компаний в Швеции, управляя активами на около 1300 млрд шведских крон ($142,7 млрд).

20 января стало известно, что датский пенсионный фонд AkademikerPension планирует до конца месяца полностью выйти по инвестициям в казначейские облигации США из-за беспокойства, что политика президента Дональда Трампа создала кредитные риски, которые уже невозможно игнорировать.

Министр финансов США Скотт Бессент в ответ заявил, что "инвестиции Дании в казначейские облигации США, как и сама Дания, – ничего не значат".

