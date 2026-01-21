Шведський пенсійний фонд слідом за данським також вирішив позбутися облігацій США
Коротко від LIGA.net AI
- Шведський пенсійний фонд Alecta продає облігації США через ризики.
- Це рішення підкреслює зростаючу напруженість у фінансових відносинах з США.
Шведський пенсійний фонд Alecta позбувся більшої частини своїх активів у казначейських облігаціях США. Про це повідомило місцеве видання Dagens Industri з посиланням на неназвані джерела.
У фонді послалися на підвищений ризик і непередбачуваність у політиці США.
Загальна сума активів, які вирішила продати Alecta, становить близько 70-80 млрд шведських крон ($7,7-8,8 млрд).
На сайті Alecta вказано, що компанія керує професійними пенсійними фондами 2,8 млн приватних осіб та 37 000 компаній у Швеції, управляючи активами на близько 1300 млрд шведських крон ($142,7 млрд).
20 січня стало відомо, що данський пенсійний фонд AkademikerPension планує до кінця місяця повністю вийти з інвестицій у казначейські облігації США через занепокоєння, що політика президента Дональда Трампа створила кредитні ризики, які вже неможливо ігнорувати.
Міністр фінансів США Скотт Бессент у відповідь заявив, що "інвестиції Данії в казначейські облігації США, як і сама Данія, – нічого не значать".
- 17 січня 2026 року Трамп оголосив про запровадження мит проти союзників США, які відправили своїх військових на данський острів Гренландія.
Коментарі (0)