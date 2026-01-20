Официальный курс евро на 21 января снова обновил исторический рекорд в Украине
Курс гривни к евро обновил рекорд в Украине. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка Украины.

На 21 января регулятор установил курс 50,7219 грн/€. Предыдущий рекорд был зафиксирован 13 января – 50,5264 грн/€.

Динамика курса гривни к евро. Инфографика: НБУ

Курс гривни к доллару США на 21 января установлен на уровне 43,2522 грн/$. Рекордное значение было зафиксировано 19 января – 43,4130 грн/$.

  • По данным НБУ, из-за значительного сезонного спроса в декабре ему пришлось увеличить чистую продажу валюты в 1,7 раза по сравнению с ноябрем. Он связывает его с активизацией бюджетных расходов и операций бизнеса в конце года.
  • Несмотря на это, Украина сейчас имеет самые большие в своей истории резервы. По состоянию на 1 января они превышали $57 млрд.
