Официальный курс евро на 21 января снова обновил исторический рекорд в Украине

Фото: depositphotos.com

Курс гривни к евро обновил рекорд в Украине. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка Украины.

На 21 января регулятор установил курс 50,7219 грн/€. Предыдущий рекорд был зафиксирован 13 января – 50,5264 грн/€.

Динамика курса гривни к евро. Инфографика: НБУ

Курс гривни к доллару США на 21 января установлен на уровне 43,2522 грн/$. Рекордное значение было зафиксировано 19 января – 43,4130 грн/$.