Курс гривни к доллару на 19 января снова обновил рекорд
Фото пресс-службы НБУ

Нацбанк Украины установил курс гривни к доллару США на 19 января на уровне 43,4130 грн/$, это новый рекорд. Об этом говорится на сайте НБУ.

Предыдущий рекорд был установлен 16 января: курс гривни к доллару США составил 43,3927 грн/$.

Динамика курса гривны к доллару США (Инфографика: НБУ)

Курс гривни к евро на 19 января – 50,4372 грн/€.

9 января курс гривни к доллару впервые превысил 43 грн/$.

  • По данным НБУ, из-за значительного сезонного спроса в декабре ему пришлось увеличить чистую продажу валюты в 1,7 раза по сравнению с ноябрем. Он связывает его с активизацией бюджетных расходов и операций бизнеса в конце года.
  • Несмотря на это, Украина сейчас имеет самые большие в своей истории резервы. По состоянию на 1 января они превышали $57 млрд.
курс валютНБУрекордкурс долларакурс еврокурс гривны