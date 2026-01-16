Курс гривні до долара на 19 січня знову оновив рекорд

Фото пресслужби НБУ

Нацбанк України встановив курс гривні до долара США на 19 січня на рівні 43,4130 грн/$, це новий рекорд. Про це йдеться на сайті НБУ.

Попередній рекорд було встановлено 16 січня: курс гривні до долара США становив 43,3927 грн/$.

Динаміка курсу гривні до долара США (Інфографіка: НБУ)

Курс гривні до євро на 19 січня – 50,4372 грн/€.

9 січня курс гривні до долара вперше перевищив 43 грн/$.

За даними НБУ, через значний сезонний попит у грудні йому довелося збільшити чистий продаж валюти в 1,7 раза проти листопада. Він пов'язує його з активізацією бюджетних видатків та операцій бізнесу наприкінці року.

Попри це, Україна зараз має найбільші у своїй історії резерви. Станом на 1 січня вони перевищували $57 млрд.