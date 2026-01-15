Долар США в Україні злетів до нового історичного максимуму
Олена Кравченко
Редакторка новин LIGA.net
Курс гривні до долара США оновив історичний максимум – 16 січня він становитиме 43,3927 грн/$. Про це йдеться на сайті НБУ.
На 15 січня встановлено курс у 43,1236 грн/$, різниця з курсом на п'ятницю становить 27 копійок.
- За даними НБУ, через значний сезонний попит у грудні йому довелося збільшити чистий продаж валюти в 1,7 раза проти листопада. Він пов'язує його з активізацією бюджетних видатків та операцій бізнесу наприкінці року.
- Попри це, Україна зараз має найбільші у своїй історії резерви. Станом на 1 січня вони перевищували $57 млрд.
- 9 січня курс гривні до долара вперше перевищив 43 грн/$.
