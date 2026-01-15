Долар США в Україні злетів до нового історичного максимуму

НБУ на 16 січня знизив курс гривні до долара США на 27 копійок

Фото пресслужби НБУ

Курс гривні до долара США оновив історичний максимум – 16 січня він становитиме 43,3927 грн/$. Про це йдеться на сайті НБУ.

На 15 січня встановлено курс у 43,1236 грн/$, різниця з курсом на п'ятницю становить 27 копійок.

Динаміка курсу гривні до долара США (Інфографіка: НБУ)