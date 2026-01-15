Доллар США в Украине взлетел до нового исторического максимума
Елена Кравченко
Редактор новостей LIGA.net
Курс гривни к доллару США обновил исторический максимум – 16 января он составит 43,3927 грн/$. Об этом сообщается на сайте НБУ.
На 15 января установлен курс в 43,1236 грн/$, разница с курсом на пятницу составляет 27 копеек.
- По данным НБУ, из-за значительного сезонного спроса в декабре ему пришлось увеличить чистую продажу валюты в 1,7 раза по сравнению с ноябрем. Он связывает его с активизацией бюджетных расходов и операций бизнеса в конце года.
- Несмотря на это, Украина сейчас имеет самые большие в своей истории резервы. По состоянию на 1 января они превышали $57 млрд.
- 9 января курс гривни к доллару впервые превысил 43 грн/$.
