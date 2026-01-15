Доллар США в Украине взлетел до нового исторического максимума

НБУ на 16 января снизил курс гривни к доллару США на 27 копеек

Фото пресс-службы НБУ

Курс гривни к доллару США обновил исторический максимум – 16 января он составит 43,3927 грн/$. Об этом сообщается на сайте НБУ.

На 15 января установлен курс в 43,1236 грн/$, разница с курсом на пятницу составляет 27 копеек.

Динамика курса гривни к доллару США (Инфографика: НБУ)