Международные резервы Украины выросли на 31% за год. Это рекорд за всю историю независимости

Благодаря финансовой помощи Запада Украина зашла в 2026 год с $57,3 млрд золотовалютных резервов

Фото: Pexels

В течение 2025 года международные резервы возросли на 30,8% – до $57,3 млрд. Это самый высокий показатель за всю историю независимой Украины, сообщил Национальный банк.

В декабре международные резервы возросли на 4,6% по сравнению с ноябрем 2025 года, когда было зафиксировано предыдущий рекорд – $54,75 млрд.

Такой динамике способствовали поступления от международных партнеров, превысившие чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

В прошлом году Украина получила самую мощную мировую финансовую поддержку во времена полномасштабной войны – 52,4 млрд.

Наибольшая финансовая помощь поступила:

→ от Европейского Союза – $32,7 млрд;

→ через счета Всемирного банка – $13,2 млрд;

→ от Канады – $3,4 млрд;

→ от МВФ – $0,9 млрд;

→ от Банка развития Совета Европы – $0,2 млрд.

Также Украина получила $2 млрд в соответствии с соглашением между Украиной и Великобританией в рамках ERA.

Эти средства не были зачислены в международные резервы Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением по использованию.

Кроме того, в 2025 году Украина получила более $3,3 млрд благодаря размещению валютных ОВГЗ. Это вместе с международной помощью позволило:

→ компенсировать выплаты страны за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте ($6,8 млрд) и выплаты Международному валютному фонду ($3,2 млрд);

→ компенсировать чистые интервенции НБУ по продаже валюты ($36,2 млрд), которые осуществлялись для компенсации структурного дефицита на валютном рынке и сглаживания чрезмерных курсовых колебаний;

→ нарастить международные резервы до исторически рекордного уровня, достаточного, чтобы и в дальнейшем поддерживать курсовую устойчивость.

По оценкам НБУ, текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,9 месяца будущего импорта, что является достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка Украины.

В 2026 году Украина рассчитывает получить более $45 млрд от международных партнеров.

"Это наш запас прочности для бесперебойного финансирования потребностей страны на оборону и восстановление, сохранение устойчивости валютного рынка", – отметил глава НБУ Андрей Пышный.