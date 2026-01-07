Международные резервы Украины выросли на 31% за год. Это рекорд за всю историю независимости
В течение 2025 года международные резервы возросли на 30,8% – до $57,3 млрд. Это самый высокий показатель за всю историю независимой Украины, сообщил Национальный банк.
В декабре международные резервы возросли на 4,6% по сравнению с ноябрем 2025 года, когда было зафиксировано предыдущий рекорд – $54,75 млрд.
Такой динамике способствовали поступления от международных партнеров, превысившие чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.
В прошлом году Украина получила самую мощную мировую финансовую поддержку во времена полномасштабной войны – 52,4 млрд.
Наибольшая финансовая помощь поступила:
→ от Европейского Союза – $32,7 млрд;
→ через счета Всемирного банка – $13,2 млрд;
→ от Канады – $3,4 млрд;
→ от МВФ – $0,9 млрд;
→ от Банка развития Совета Европы – $0,2 млрд.
Также Украина получила $2 млрд в соответствии с соглашением между Украиной и Великобританией в рамках ERA.
Эти средства не были зачислены в международные резервы Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением по использованию.
Кроме того, в 2025 году Украина получила более $3,3 млрд благодаря размещению валютных ОВГЗ. Это вместе с международной помощью позволило:
→ компенсировать выплаты страны за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте ($6,8 млрд) и выплаты Международному валютному фонду ($3,2 млрд);
→ компенсировать чистые интервенции НБУ по продаже валюты ($36,2 млрд), которые осуществлялись для компенсации структурного дефицита на валютном рынке и сглаживания чрезмерных курсовых колебаний;
→ нарастить международные резервы до исторически рекордного уровня, достаточного, чтобы и в дальнейшем поддерживать курсовую устойчивость.
По оценкам НБУ, текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,9 месяца будущего импорта, что является достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка Украины.
В 2026 году Украина рассчитывает получить более $45 млрд от международных партнеров.
"Это наш запас прочности для бесперебойного финансирования потребностей страны на оборону и восстановление, сохранение устойчивости валютного рынка", – отметил глава НБУ Андрей Пышный.
- Украина и дальше будет получать финансовую помощь от ЕС в 2026-2027 годах, которую надо будет вернуть только после выплаты Россией компенсаций. Предоставление кредита в размере 90 млрд евро Украина рассматривает как промежуточное решение и продолжит добиваться репарационного кредита.
