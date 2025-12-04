Международные резервы Украины возросли до беспрецедентных $54,7 миллиарда
Международные резервы Украины в ноябре возросли более чем на 10% до $54,75 миллиарда, что является самым высоким показателем за всю историю независимости, говорится на сайте Нацбанка.
Предыдущий рекорд был установлен в прошлом месяце, когда резервы достигли $49,5 миллиарда.
Такая стремительная динамика обусловлена крупнейшими с начала года объемами поступлений от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.
В ноябре на валютные счета правительства поступило $8,15 миллиарда, в том числе почти $7 миллиардов – от Европейского союза в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) и инструмента Ukraine Facility.
В ноябре, по сравнению с предыдущим месяцем, чистая продажа валюты по операциям Национального банка снизилась на 3,9% – до $2,73 млрд.
По оценкам НБУ, текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,6 месяца будущего импорта, что является достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка Украины.
- На конец года НБУ прогнозировал $53,6 миллиарда в резервах.
- Базовый сценарий Национального банка предусматривает, что в 2026 году Украина получит более $45 миллиардов международной финансовой помощи. Это зависит от решения Евросоюза по репарационному кредиту, которое ожидается через две недели.
