Международные резервы Украины возросли до беспрецедентных $54,7 миллиарда

Благодаря финансовой помощи Запада Украина зашла в декабрь с самым высоким показателем золотовалютных резервов за всю историю независимости

Фото: НБУ

Международные резервы Украины в ноябре возросли более чем на 10% до $54,75 миллиарда, что является самым высоким показателем за всю историю независимости, говорится на сайте Нацбанка.

Предыдущий рекорд был установлен в прошлом месяце, когда резервы достигли $49,5 миллиарда.

Такая стремительная динамика обусловлена крупнейшими с начала года объемами поступлений от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

В ноябре на валютные счета правительства поступило $8,15 миллиарда, в том числе почти $7 миллиардов – от Европейского союза в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) и инструмента Ukraine Facility.

В ноябре, по сравнению с предыдущим месяцем, чистая продажа валюты по операциям Национального банка снизилась на 3,9% – до $2,73 млрд.

По оценкам НБУ, текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,6 месяца будущего импорта, что является достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка Украины.