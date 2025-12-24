После скандала с картой ПриватБанк открыл круглосуточную горячую линию для ветеранов

Фото: Depositphotos

ПриватБанк после инцидента, когда военнослужащий без рук не смог оформить карту из-за бюрократических препятствий, запустил отдельную круглосуточную горячую линию для ветеранов, военнослужащих и людей с инвалидностью. Это стало катализатором для системных изменений в подходах к обслуживанию особых категорий клиентов, сообщает пресс-служба банка.

Горячая линия доступна по номеру 0 800 50 120 и работает круглосуточно, семь дней в неделю. Особенность новой линии в том, что она не просто предоставляет информацию, а позволяет реально повлиять на работу банка.

Клиенты могут получить консультацию по вопросам банковского обслуживания, сообщить о сложных ситуациях или проблемных случаях.

Сложные случаи будет обрабатывать отдельная межфункциональная команда. Она будет анализировать проблемные ситуации и формировать необходимые изменения. При необходимости вопросы будут выноситься на уровень правления банка для внедрения системных трансформаций.

Клиенты также могут предлагать свои идеи по улучшению внутренних инструкций и сервисов финансового учреждения.

В ПриватБанке подчеркивают: запуск горячей линии – это часть системных изменений в подходах к обслуживанию.