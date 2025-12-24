ПриватБанк після скандалу з карткою відкрив цілодобову гарячу лінію для ветеранів
Приват Банк запустив окрему цілодобову гарячу лінію для ветеранів, ветеранок, військовослужбовців та людей з інвалідністю після інциденту, коли військовослужбовець без рук не зміг оформити картку через бюрократичні перепони. Це стало каталізатором для системних змін у підходах до обслуговування особливих категорій клієнтів, повідомляє пресслужба банку.
Гаряча лінія доступна за номером 0 800 505 120 та працює цілодобово, сім днів на тиждень. Особливість нової лінії у тому, що вона не просто надає інформацію, а дає змогу реально вплинути на роботу банку.
Клієнти можуть отримати консультацію з питань банківського обслуговування, повідомити про складні ситуації або проблемні випадки.
Складні випадки опрацьовуватиме окрема кросфункціональна команда. Вона аналізуватиме проблемні ситуації та формуватиме необхідні зміни. За потреби питання виноситимуться на рівень правління банку для впровадження системних трансформацій.
Клієнти також можуть пропонувати власні ідеї щодо вдосконалення внутрішніх інструкцій та сервісів фінансової установи.
У ПриватБанку наголошують: запуск гарячої лінії – це частина системних змін у підходах до обслуговування.
- 18 грудня голова Національного банку Андрій Пишний особисто вручив банківську карточку ветеранові, який напередодні не зміг отримати її в ПриватБанку через формальні процедури.
- Тоді ж оголосили, що планується створити окрему гарячу лінію для оперативного опрацювання звернень і скарг від ветеранів, ветеранок, військових і людей з інвалідністю.
Коментарі (0)