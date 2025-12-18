Голова НБУ особисто приніс ветерану картку в лікарню

Фото: пресслужба ПриватБанку

Голова Національного банку Андрій Пишний особисто вручив банківську карточку ветеранові, який напередодні не зміг отримати її через формальні процедури. Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Разом із Пишним ветерана в лікарні провідав член правління ПрватБанку з роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

"ПриватБанк приніс вибачення та ветерану передали банківські картки", – йдеться в повідомленні (стилістика збережена).

"ПриватБанк запровадить системні зміни у роботі з військовими та ветеранами, а також людьми з інвалідністю після неприпустимої ситуації, що сталася із ветераном у Києві", – заявили у фінустанові.

Там нагадали, що банк взяв на себе зобов’язання повністю покрити витрати, пов’язані з лікуванням і протезуванням ветерана, та надати необхідну підтримку.

Повідомляється, що ПриватБанк уже розпочав перегляд і зміну процедур обслуговування.

Планується створити окрему гарячу лінію для оперативного опрацювання звернень і скарг від ветеранів, ветеранок, військових і людей з інвалідністю. Формувати її будуть, зокрема, із залученням експертизи патронатної служби "Янголи" третього Армійського корпусу.

Також банк співпрацює із ветеранськими спільнотами, військовослужбовцями, представниками НБУ, Міністерства у справах ветеранів, благодійних фондів та громадських організацій, щоб напрацювати практичні рішення, "які унеможливлять подібні випадки в майбутньому".

Крім того, розпочалася робота над спільним проєктом із Міністерством у справах ветеранів, щоб служби супроводу при лікарнях надавали допомогу з вирішенням зокрема фінансових питань.