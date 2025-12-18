Глава НБУ лично принес ветерану карточку в больницу

Фото: пресс-служба ПриватБанка

Глава Национального банка Андрей Пышный лично вручил банковскую карточку ветерану, который накануне не смог получить ее из-за формальных процедур. Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Вместе с Пышным ветерана в больнице навестил член правления ПрватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

"ПриватБанк принес извинения и ветерану передали банковские карты", – говорится в сообщении (стилистика сохранена).

"ПриватБанк введет системные изменения в работе с военными и ветеранами, а также людьми с инвалидностью после недопустимой ситуации, произошедшей с ветераном в Киеве", – заявили в финучреждении.

Там напомнили, что банк взял на себя обязательства полностью покрыть расходы, связанные с лечением и протезированием ветерана, и оказать необходимую поддержку.

Сообщается, что ПриватБанк уже начал пересмотр и изменение процедур обслуживания.

Планируется создать отдельную горячую линию для оперативной обработки обращений и жалоб от ветеранов, ветеранок, военных и людей с инвалидностью. Формировать ее будут, в частности, с привлечением экспертизы патронатной службы "Ангелы" третьего Армейского корпуса.

Также банк сотрудничает с ветеранскими сообществами, военнослужащими, представителями НБУ, Министерства по делам ветеранов, благотворительных фондов и общественных организаций, чтобы наработать практические решения, "которые сделают невозможным подобные случаи в будущем".

Кроме того, началась работа над совместным проектом с Министерством по делам ветеранов, чтобы службы сопровождения при больницах оказывали помощь с решением в том числе финансовых вопросов.