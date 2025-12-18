"Нет рук – нет карточки". Военный с ампутациями не смог получить карточку для госвыплат

Глава Нацбанка пообещал лично доставить карту военному "вместе с извинениями от всех нас"

Фото: Depositphotos

20-летнему военному, который потерял конечности во время боев в Харьковской области, отказали в выдаче банковской карты. Об этом сообщила офицер подразделения гражданско-военного сотрудничества Третьей отдельной штурмовой бригады Елена Толкачева.

Случай произошел в отделении ПриватБанк на проспекте Берестейском, 27-А в Киеве.

Медицинский куратор патронатной службы "Ангелы" привезла военного в это отделение, чтобы восстановить карточку, на которую должны поступить государственные выплаты. Телефон с карточками был потерян в бою.

Согласно процедуре, менеджер попросил взять карточку в руки и поднести к лицу для фото.

"У человека нет рук. Нет рук – нет карточки. Держать карту другому человеку "нельзя". Единственная "альтернатива" от банка – оформить доверенность и выдать карту на имя медицинского куратора", – написала Толкачева, попросив про огласку.

На инцидент отреагировал глава Национального банка Андрей Пышный.

"Не могу понять, о чем и чем думали в банке. Но точно знаю, что так не должно быть. И так не будет! [...] Выводы будут, реакция будет, а подобного – не будет. Я доставлю карту лично вместе с извинениями от всех нас", – заявил Пышный.

Глава профильного комитета Рады Даниил Гетманцев отметил, что куратор патронатной службы обращалась на горячую линию Нацбанка и там "помочь ничем не смогли".

"Формальное отношение забронированного чиновника из теплого кабинета, для которого инструкция важнее человека – скотство, с которым мы не будем мириться", – написал Гетманцев у Telegram.

"Любое государственное регулирование, в том числе и банковское, должно работать по инструкциям, но ставить интересы человека на первое место", – добавил он.