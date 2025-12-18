ПриватБанк готовий оплатити протезування військовому, що не зміг отримати картку для держвиплат

Фото: Depositphotos

ПриватБанк готовий оплатити лікування і протезування 20-річному військовому з ампутаціями, якому відмовили у видачі банківської картки. Про це повідомила пресслужба банку у четвер, 18 грудня.

"Ми просимо вибачення за те, що нашому клієнту довелося пережити. Якщо ветеран погодиться прийняти нашу допомогу, ми покриємо йому лікування, протезування та надамо всю необхідну підтримку", – йдеться у повідомленні.

У банку заявили, що проводять ревізію внутрішніх процедур, тримають контакт із НБУ, щоб запобігти повторенню ситуації в інших фынустановах. Крім того, там запевнили, що ще раз проведуть навчання для працівників.

Про те, що військовому, який втратив кінцівки під час боїв на Харківщині, відмовили у видачі банківської картки, напередодні ввечері повідомила офіцерка підрозділу цивільно-військового співробітництва Третьої окремої штурмової бригади Олена Толкачова.

Випадок стався у відділенні ПриватБанку на проспекті Берестейському, 27-А у Києві.

Медична кураторка патронатної служби "Янголи" привезла військового у це відділення, щоб відновити картку, на яку мають надійти державні виплати. Телефон із картками був втрачений у бою.

Відповідно до процедури, менеджер попросив узяти картку в руки й піднести до обличчя для фото.

"У людини немає рук. Немає рук – немає картки. Тримати картку іншій людині "не можна". Єдина "альтернатива" від банку – оформити довіреність і видати картку на ім’я медичного куратора", – написала Толкачова, попросивши про розголос.

На інцидент відреагував голова Національного банку Андрій Пишний.

"Не можу збагнути, про що і чим думали в банку. Але точно знаю, що так не має бути. І так не буде! [...] Висновки будуть, реакція буде, а подібного – не буде. Я доставлю картку особисто разом із вибаченням від усіх нас", – заявив Пишний.

Голова профільного комітету Ради Данило Гетманцев зазначив, що кураторка патронатної служби зверталася на гарячу лінію Нацбанку і там "допомогти нічим не змогли".

"Формальне відношення заброньованого чиновника з теплого кабінету, для якого інструкція, важливіша за людину – підлота, з якою ми не будемо миритися", – написав Гетманцев у Telegram.

"Будь-яке державне регулювання, також і банківське, має працювати за інструкціями, але ставити інтереси людини на перше місце", – додав він.

У ПриватБанку заявили, що ситуація, що склалася з неналежним наданням банківських послуг ветерану у Києві, є неприпустимою. Наразі банк з’ясовує всі обставини інциденту.

"ПриватБанк особисто забезпечить доставку всіх необхідних банківських карток клієнту у найкоротші терміни. Банк щиро шкодує, що виникла така ситуація. Банк проведе внутрішню роботу, щоб унеможливити подібні випадки у майбутньому", – повідомила пресслужба банку.