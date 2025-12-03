Еврокомиссия обнародовала предложения по финансовой помощи Украине в 2026-2027 годах

Репарационный кредит или заимствования от имени Евросоюза – два варианта финансовой помощи Украине на следующие годы

Урсула фон дер Ляйен (Фото - пресс-служба Еврокомиссии)

Европейская комиссия в среду обнародовала две опции для поддержки финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах: репарационный кредит под замороженные российские активы и заимствования от имени Евросоюза под гарантии бюджета. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Пакет предложений для рассмотрения на саммите ЕС 18-19 декабря состоит из пяти документов:

регламента о создании механизма репарационного займа;

предложения запретить возврат обездвиженных активов центральному банку РФ;

двух непубличных проектов изменений в санкционный регламент 833/2014 с "предохранителями" для репарационного займа (еще одно параллельное предложение подготовит Кая Каллас как высокий представитель ЕС по внешним делам);

изменений в финансовую рамку ЕС на 2021-2027 годы, которые позволят использовать бюджет ЕС для обеспечения кредита Украине.

По предложению Еврокомиссии, активы центрального банка РФ будут оставаться обездвиженными до тех пор, пока Совет ЕС не решит, что Россия прекратила угрожать стабильности экономики ЕС.

При принятии такого решения будет приниматься во внимание, прекратила ли Россия свою агрессивную войну против Украины и предоставила ли репарации Украине в объеме, необходимом для восстановления без экономических и финансовых последствий для ЕС.

Предложения предусматривают, что никакие претензии в связи с репарационным займом не будут удовлетворены, если их подает Российская Федерация, юридические лица, связанные с центральным банком России, или лица, действующие от их имени.

Ни одно судебное, арбитражное или административное решение, полученное Россией или связанными с ней лицами в связи с этими мерами, не будет признано, введено в действие или выполнено в ЕС в течение действия этого регламента.

"Мы повышаем для России цену за ее агрессивную войну. И это должно стать дополнительным стимулом для России сесть за стол переговоров", – сказала президент Урсула фон дер Ляйен.

Бельгия раскритиковала предложение ЕС по репарационному кредиту еще до ее обнародования, заявив, что ее позиция "не была услышана".