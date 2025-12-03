Єврокомісія оприлюднила пропозиції щодо фінансової допомоги Україні у 2026–2027 роках

Репараційний кредит або запозичення від імені Євросоюзу – два варіанти фінансової допомоги Україні на наступні роки

Європейська комісія у середу оприлюднила дві опції для підтримки фінансових потреб України у 2026–2027 роках: репараційний кредит під заморожені російські активи й запозичення від імені Євросоюзу під гарантії бюджету. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Пакет пропозицій для розгляду на саміті ЄС 18-19 грудня складається з п'яти документів:

регламенту про створення механізму репараційної позики;

пропозиції заборонити повернення знерухомлених активів центральному банку РФ;

двох непублічних проєктів змін до санкційного регламенту 833/2014 із "запобіжниками" для репараційної позики (ще одну паралельну пропозицію підготує Кая Каллас як висока представниця ЄС із зовнішніх справ);

змін до фінансової рамки ЄС на 2021-2027 роки, які дозволять використовувати бюджет ЄС для забезпечення кредиту Україні.

За пропозицією Єврокомісії, активи центрального банку РФ залишатимуться знерухомленими доти, поки Рада ЄС не вирішить, що Росія припинила загрожувати стабільності економіки ЄС.

Під час ухвалення такого рішення братиметься до уваги, чи Росія припинила свою агресивну війну проти України та чи надала репарації Україні в обсязі, необхідному для відбудови без економічних та фінансових наслідків для ЄС.

Пропозиції передбачають, що жодні претензії у зв'язку з репараційною позикою не будуть задоволені, якщо їх подає Російська Федерація, юридичні особи, пов’язані з центральним банком Росії, або особи, що діють від їх імені.

Жодне судове, арбітражне чи адміністративне рішення, отримане Росією або пов'язаними з нею особами у зв’язку з цими заходами, не буде визнано, введено в дію чи виконано в ЄС протягом дії цього регламенту.

"Ми підвищуємо для Росії ціну за її агресивну війну. І це має стати додатковим стимулом для Росії сісти за стіл переговорів", – сказала президентка Урсула фон дер Ляєн.

Бельгія розкритикувала пропозицію ЄС щодо репараційного кредиту ще до її оприлюднення, заявивши, що її позицію "не почули".