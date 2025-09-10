Фон дер Ляєн анонсувала "репараційні кредити" для України

Фото: EPA / RONALD WITTEK

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала надання Україні "репараційних кредитів" під заставу заморожених російських активів.

"Це російська війна, і заплатити за неї повинна Росія", – сказала вона, виступаючи в Європейському парламенті у середу.

"Тому ми маємо терміново напрацювати нове рішення, щоб профінансувати військові зусилля України на основі іммобілізованих російських активів. Завдяки грошовим залишкам, пов’язаним із цими активами, ми можемо надати Україні репараційний кредит. Самі активи залишаться недоторканими, а ризик доведеться нести колективно", – сказала вона.

За її словами, кредит буде надано на невизначений термін, який буде прив'язаний до виплати репарацій Росією.