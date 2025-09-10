Фон дер Ляєн анонсувала "репараційні кредити" для України
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала надання Україні "репараційних кредитів" під заставу заморожених російських активів.
"Це російська війна, і заплатити за неї повинна Росія", – сказала вона, виступаючи в Європейському парламенті у середу.
"Тому ми маємо терміново напрацювати нове рішення, щоб профінансувати військові зусилля України на основі іммобілізованих російських активів. Завдяки грошовим залишкам, пов’язаним із цими активами, ми можемо надати Україні репараційний кредит. Самі активи залишаться недоторканими, а ризик доведеться нести колективно", – сказала вона.
За її словами, кредит буде надано на невизначений термін, який буде прив'язаний до виплати репарацій Росією.
- 30 серпня висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ Кая Каллас сказала, що Євросоюз не збирається розморожувати російські активи, поки РФ не виплатить Україні репарації.
- Організація Об'єднаних Націй ще у 2022 році визнала, що Росія винна Україні репарації. Рішення посилається на низку ухвалених цього року резолюцій Генасамблеї із засудженням російської агресії, а також на рішення Міжнародного суду від 16 березня, який наказав Росії зупинити воєнні дії.
Коментарі (0)