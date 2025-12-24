Реєстрація ФОПів платниками ПДВ буде автоматичною – Мінфін

Влада планує спростити процеси для підприємців, які будуть зобов'язані сплачувати ПДВ з 2027 року

Міністерство фінансів і Державна податкова служба планують максимально автоматизувати процеси та спростити адміністрування податків для фізичних осіб-підприємців (ФОП), для яких з 2027 року впровадять податок на додану вартість. Про це повідомила пресслужба міністерства.

Буде розроблений механізм автоматичної реєстрації платниками ПДВ для ФОПів, які за обсягом будуть зобов'язані його сплачувати.

"Ми працюємо над тим, щоб забезпечити автоматичну реєстрацію платниками ПДВ на основі даних звітності та реєстраторів розрахункових операцій. Це зніме навантаження як з бізнесу (не потрібно звертатися до ДПС), так і з податкових органів, оскільки кількість платників ПДВ збільшиться", – йдеться в заяві міністерства.

Буде надано період для накопичення податкового кредиту ФОПами, які перевищили обсяговий поріг.

Також планується автоматичне попереднє заповнення декларацій в електронному кабінеті платника на основі даних РРО, податкових накладних та інших відомостей ДПС.

Для ФОПів звітний період планується збільшити з місячного до квартального.

Перший рік нових правил буде перехідним – з мораторієм на санкції за помилки.