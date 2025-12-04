Запровадження ПДВ для ФОПів із річним доходом понад 1 млн грн – одна з умов МВФ. Без її виконання Україна ризикує не отримати транш допомоги. Але для бізнесу це може обернутися наймасштабнішою зміною за останні роки. До мільйона ФОП можуть автоматично стати платниками ПДВ – тобто збільшити адміннавантаження в рази й втратити переваги спрощеної системи.

Мета МВФ– збільшити надходження до бюджету, аби Україна ставала менш залежною від допомоги міжнародних партнерів. Проте для малого бізнесу це не про "ще один податок". Це про складніший облік та додаткові витрати. Частина підприємців буде змушена підвищувати ціни, оптимізуватися або закривати бізнес.

Кого саме торкнеться ця реформа, як саме зростуть податки, що втратить економіка та чи дійсно таке рішення ухвалять в уряді – розбиралася LIGA.net.