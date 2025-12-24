Зеленський підписав закон про банки фінансової інклюзії

Нові фінустанови з обмеженою ліцензією обслуговуватимуть населення в прифронтових районах та вразливі групи

Фото: Офіс президента

Президент України підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні" №4465-ІХ від 3 червня 2025 року. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Закон запроваджує в Україні новий вид банку – банк фінансової інклюзії. Ці фінансові установи працюватимуть на підставі обмеженої банківської ліцензії. Їхнє головне завдання – обслуговування клієнтів, які наразі не мають стійкого доступу до фінансових послуг.

До цільової аудиторії належать громадяни України та мікропідприємства в районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також соціально вразливі групи населення.

Читайте також Укрпошта наблизилася до створення власного банку. В чому переваги та ризики для ринку

Документ визначає на законодавчому рівні особливості отримання обмеженої банківської ліцензії та діяльності банків фінансової інклюзії. Національний банк України отримує повноваження щодо сприяння розвитку фінансової інклюзії в країні.

Банк фінансової інклюзії зможе надавати банківські та інші фінансові послуги широкому колу клієнтів. Серед них – фізичні особи, суб'єкти господарювання, громадські та благодійні організації, органи державної влади та місцевого самоврядування.

"Закон надасть можливість вагомо покращити доступ до банківських та фінансових послуг тим людям, які зараз обмежені у ньому з різних причин", – зазначив Гетманцев.

У отриманні обмеженої банківської ліцензії можуть бути зацікавлені різні компанії. Це банки, поштові оператори, великі роздрібні мережі, мережі АЗС та інші організації, які вже мають досвід обслуговування значної кількості клієнтів.