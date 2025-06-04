Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №13018-д, який запроваджує новий вид банків – банки фінансової інклюзії. Вони працюватимуть за обмеженою ліцензією, щоб розширити доступ українців до фінансових послуг.

Законопроєкт №13018-д – це доопрацьована версія законопроєкту №12044, який не набрав достатньої кількості голосів у грудні 2024 року.

Для чого потрібні банки фінансової інклюзії? Як вони працюватимуть? До чого тут Укрпошта? Розбиралася LIGA.net.

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