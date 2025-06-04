Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №13018-д, вводящий новый вид банков – банки финансовой инклюзии. Они будут работать по ограниченной лицензии, чтобы расширить доступ украинцев к финансовым услугам.

Законопроект №13018-д – это доработанная версия законопроекта №12044, не набравшего достаточного количества голосов в декабре 2024 года.

Зачем нужны банки финансовой инклюзии? Как они будут работать? При чем здесь Укрпошта? Разбиралась LIGA.net.

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