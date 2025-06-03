Рада одобрила закон о финансовой инклюзии. Это открывает путь к созданию почтового банка
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №13018-д, создающий правовые основы для введения нового вида банков – банков финансовой инклюзии. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Законопроект открывает путь к созданию первого в Украине почтового банка.
Согласно документу банк финансовой инклюзии будет осуществлять деятельность на основании ограниченной банковской лицензии.
Главная цель такого банка – предоставление базовых финансовых услуг гражданам и микропредприятиям, которые не имеют стабильного доступа к банковским сервисам (находятся на территориях, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также для тех, кто является социально уязвимыми группами населения).
Документом впервые на законодательном уровне закрепляются термины "финансовая инклюзия", "ограниченная банковская лицензия", "банк финансовой инклюзии", а также расширяются полномочия Национального банка в этом направлении.
Ожидается, что первым банком в Украине станет почтовый банк на базе Укрпошти.
В январе 2025 года правительство передало госкомпании акции Первого инвестиционного банка, что позволит создать "Укрпошта Банк" – финансовое учреждение с сетью более 6000 точек в самых отдаленных уголках страны.
- Укрпошта давно хочет создать собственный банк и за последние несколько лет пыталась купить три учреждения: Альпарі, Січ и PINbank. Все это время Национальный банк выступал против, поскольку это нарушало условия меморандума между Украиной и МВФ, который предусматривал уменьшение доли и концентрации государства в банковской системе.
- В июле 2024 года стало известно, что МВФ согласился на создание почтового банка.
- После этого был разработан законопроект об ограниченной банковской деятельности, предусматривающий стимулы для входа на финансовый рынок новых игроков, среди которых почтовые операторы (не только Укрпошта), ритейл и другие.