Рада одобрила закон о финансовой инклюзии. Это открывает путь к созданию почтового банка

Верховная Рада приняла закон №13018-д о создании в Украине банка финансовой инклюзии

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Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №13018-д, создающий правовые основы для введения нового вида банков – банков финансовой инклюзии. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Законопроект открывает путь к созданию первого в Украине почтового банка.

Согласно документу банк финансовой инклюзии будет осуществлять деятельность на основании ограниченной банковской лицензии.

Главная цель такого банка – предоставление базовых финансовых услуг гражданам и микропредприятиям, которые не имеют стабильного доступа к банковским сервисам (находятся на территориях, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также для тех, кто является социально уязвимыми группами населения).

Документом впервые на законодательном уровне закрепляются термины "финансовая инклюзия", "ограниченная банковская лицензия", "банк финансовой инклюзии", а также расширяются полномочия Национального банка в этом направлении.

Ожидается, что первым банком в Украине станет почтовый банк на базе Укрпошти.

В январе 2025 года правительство передало госкомпании акции Первого инвестиционного банка, что позволит создать "Укрпошта Банк" – финансовое учреждение с сетью более 6000 точек в самых отдаленных уголках страны.