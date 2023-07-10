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Укрпошта за последние два года пыталась купить три разных банка

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2023, 13:21
Укрпошта за последние два года пыталась купить три разных банка - Фото
Директор Укрпошты Игорь Смилянский (фото – Андрей Гудзенко/LIGA.net)

За последние два с половиной года Укрпошта пыталась приобрести акции трех украинских банков. Однако Национальный банк не разрешил этого сделать, пишет Экономическая правда.

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Так, НБУ не согласовал соглашение на приобретение Укрпоштой АО "Альпари Банк". Также регулятор против получения госкомпанией Первого Инвестиционного Банка (PINBank), а от покупки Банка Сич она отказалась сама.

Вопрос покупки Укрпоштой самого маленького в Украине банка НБУ рассматривал с 16 декабря 2022 года. Однако 29 мая 2023 года вернул пакет документов без принятия решений, потому что Укрпошта и Мининфраструктуры "не устранили все недостатки в документах".

О том, что Укрпошта договорилась о покупке Альпари Банка за 260 млн грн, LIGA.net сообщала в ноябре 2021 года. Кабмин и Мининфраструктуры как владелец Укрпошты согласовали сделку. В июне 2022 года Антимонопольный комитет предоставил Укрпоште разрешение на приобретение Альпари Банка.

Вторым банком, который пыталась приобрести Укрпошта, был Банк Сич. НБУ вывел банк с рынка 9 августа 2022 года. Укрпошта подала регулятору документы для включения ее в список лиц, которые могут участвовать в выводе неплатежеспособного банка с рынка, но почти сразу отказалась от этой идеи.

В связи с этим в сентябре 2022 года Нацбанк оставил заявление Укрпошты без рассмотрения и вернул пакет документов.

Теперь Укрпошта пытается получить PINBank, принадлежащий подсанкционному российскому олигарху Евгению Гинеру. НБУ выступает против проведения этого соглашения.

В частности, регулятор аргументирует свою позицию тем, что передача PINBank Укрпоште нарушит условия меморандума между Украиной и МВФ.

Принципы стратегического реформирования государственного банковского сектора, среди прочего, предполагают уменьшение доли и концентрации государства в банковской системе, пояснили в НБУ.

"Создание еще одного государственного банка не только не соответствует этой стратегии и нашим обязательствам перед МВФ, но и, учитывая необходимость осуществления расходов на создание и развитие банка, создает дополнительную потенциальную нагрузку на бюджет", – добавили в Нацбанке.

Вера Касиян
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