Укрпошта за последние два года пыталась купить три разных банка
За последние два с половиной года Укрпошта пыталась приобрести акции трех украинских банков. Однако Национальный банк не разрешил этого сделать, пишет Экономическая правда.
Так, НБУ не согласовал соглашение на приобретение Укрпоштой АО "Альпари Банк". Также регулятор против получения госкомпанией Первого Инвестиционного Банка (PINBank), а от покупки Банка Сич она отказалась сама.
Вопрос покупки Укрпоштой самого маленького в Украине банка НБУ рассматривал с 16 декабря 2022 года. Однако 29 мая 2023 года вернул пакет документов без принятия решений, потому что Укрпошта и Мининфраструктуры "не устранили все недостатки в документах".
О том, что Укрпошта договорилась о покупке Альпари Банка за 260 млн грн, LIGA.net сообщала в ноябре 2021 года. Кабмин и Мининфраструктуры как владелец Укрпошты согласовали сделку. В июне 2022 года Антимонопольный комитет предоставил Укрпоште разрешение на приобретение Альпари Банка.
Вторым банком, который пыталась приобрести Укрпошта, был Банк Сич. НБУ вывел банк с рынка 9 августа 2022 года. Укрпошта подала регулятору документы для включения ее в список лиц, которые могут участвовать в выводе неплатежеспособного банка с рынка, но почти сразу отказалась от этой идеи.
В связи с этим в сентябре 2022 года Нацбанк оставил заявление Укрпошты без рассмотрения и вернул пакет документов.
Теперь Укрпошта пытается получить PINBank, принадлежащий подсанкционному российскому олигарху Евгению Гинеру. НБУ выступает против проведения этого соглашения.
В частности, регулятор аргументирует свою позицию тем, что передача PINBank Укрпоште нарушит условия меморандума между Украиной и МВФ.
Принципы стратегического реформирования государственного банковского сектора, среди прочего, предполагают уменьшение доли и концентрации государства в банковской системе, пояснили в НБУ.
"Создание еще одного государственного банка не только не соответствует этой стратегии и нашим обязательствам перед МВФ, но и, учитывая необходимость осуществления расходов на создание и развитие банка, создает дополнительную потенциальную нагрузку на бюджет", – добавили в Нацбанке.
- В конце июня 2023 года Офис президента анонсировал 100%-е покрытие банковскими продуктами населения Украины. Для этого власти планируют привлечь Укрпошту.
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