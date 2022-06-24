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АМКУ разрешил Укрпоште купить Альпари Банк. Последнее слово за НБУ

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 20:52
АМКУ разрешил Укрпоште купить Альпари Банк. Последнее слово за НБУ - Фото
Гендиректор Укрпошты Игорь Смелянский (Фото: Igor Smelyansky/telegram)

Антимонопольный Комитет Украины предоставил Укрпоште разрешение на приобретение Альпари Банка. Об этом сообщил генеральный директор Укрпошты Игорь Смелянский.    

"Благодарим АМКУ за позитивное решение. В условиях, когда многие отделения банков закрыты, нет связи и там работает исключительно Укрпошта, очень важно появление современных банковских услуг. Укрпошта взялась за эту задачу. А еще – за задачу сэкономить средства стране, которой важна каждая гривня в бюджете. До 10 миллиардов гривень за 3-4 года! Это много Байрактаров", – написал Смелянский. 

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Он добавил, что для покупки банка еще необходимо одобрение НБУ. 

Еще в декабре прошлого года глава НБУ Кирилл Шевченко заявлял, что согласование Национальным банком покупки Укрпоштой Альпари Банка будет зависеть от позиции Антимонопольного комитета.

НБУ обязан принять решение в течение двух месяцев со дня получения полного пакета документов. 

Альпари Банк с уставным капиталом в 200 млн грн имеет только одно отделение и принадлежит на 100% Бахтаре Хедаятоллаху. Один из самых убыточных банков в Украине за ІІІ квартал 2021 года.
  • В ноябре 2021 года LIGA.net сообщало, что Укрпошта договорилась о покупке Альпари Банка за 260 млн грн. По информации LIGA.net, Кабмин и Мининфраструктуры как владелец Укрпошты уже согласовали соглашение. 
  • 18 января 2022 года Укрпошта обратилась в АМКУ за разрешением купить Альпари Банк.  

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Роман Брыль
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