АМКУ разрешил Укрпоште купить Альпари Банк. Последнее слово за НБУ
Антимонопольный Комитет Украины предоставил Укрпоште разрешение на приобретение Альпари Банка. Об этом сообщил генеральный директор Укрпошты Игорь Смелянский.
"Благодарим АМКУ за позитивное решение. В условиях, когда многие отделения банков закрыты, нет связи и там работает исключительно Укрпошта, очень важно появление современных банковских услуг. Укрпошта взялась за эту задачу. А еще – за задачу сэкономить средства стране, которой важна каждая гривня в бюджете. До 10 миллиардов гривень за 3-4 года! Это много Байрактаров", – написал Смелянский.
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Он добавил, что для покупки банка еще необходимо одобрение НБУ.
Еще в декабре прошлого года глава НБУ Кирилл Шевченко заявлял, что согласование Национальным банком покупки Укрпоштой Альпари Банка будет зависеть от позиции Антимонопольного комитета.
НБУ обязан принять решение в течение двух месяцев со дня получения полного пакета документов.
- В ноябре 2021 года LIGA.net сообщало, что Укрпошта договорилась о покупке Альпари Банка за 260 млн грн. По информации LIGA.net, Кабмин и Мининфраструктуры как владелец Укрпошты уже согласовали соглашение.
- 18 января 2022 года Укрпошта обратилась в АМКУ за разрешением купить Альпари Банк.
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