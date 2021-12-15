Учтем позицию Кабмина и АМКУ: глава Нацбанка о согласовании покупки банка Укрпочтой

Согласование Национальным банком покупки Укрпочтой Альпари банка будет зависеть от позиции правительства и Антимонопольного комитета. Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью LIGA.net.

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Шевченко отметил, что решение о покупке должно принять правительство, согласно стратегии по уменьшению присутствия государства в банковском секторе до 25% к 2025-му году.

"Даже в текущей редакции меморандума с Международным валютным фондом есть отдельная ссылка на потенциальную покупку банка Укрпочтой (там говорится, что любые соглашения должны быть в рамках стратегии развития финансового сектора Украины. – Ред.)", – подчеркнул глава НБУ.

По его словам, Нацбанк пока не получал для рассмотрения документы о сделке между Укрпочтой и Альпари банком. Но когда получит, будет учитывать позицию АМКУ и правительства.

"Если правительству будет комфортно с таким решением и оно заверит нас, что это решение не будет влиять на долю государственных банков в системе, мы пойдем по обычной процедуре Национального банка", – добавил Шевченко.

НБУ обязан принять решение в течение двух месяцев со дня получения полного пакета документов.

Альпари Банк с уставным капиталом в 200 млн грн имеет только одно отделение и принадлежит на 100% Бахтаре Хедаятоллаху. Один из самых с уставным капиталом в 200 млн грн имеет только одно отделение и принадлежит на 100% Бахтаре Хедаятоллаху. Один из самых убыточных банков в Украине за ІІІ квартала.

В ноябре 2021 года LIGA.net сообщало, что Укрпочта договорилась о покупке Альпари Банка за 260 млн грн. По информации LIGA.net, Кабмин и Мининфраструктуры как владелец Укрпочты уже согласовали соглашение. Покупку должен одобрить НБУ, ранее выступавший против появления дополнительного государственного банка.

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Наталия Фреик

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