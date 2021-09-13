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НБУ назвал самые прибыльные и убыточные банки по итогам первого полугодия

13.09.2021, 11:50
НБУ назвал самые прибыльные и убыточные банки по итогам первого полугодия - Фото
Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)

Национальный банк Украины назвал самые убыточные и прибыльные банки за семь месяцев 2021 года, сообщает пресс-служба НБУ.

Самыми прибыльными украинскими банками по итогам первого полугодия были ПриватБанк, Сбербанк ("дочка" российского Сбербанка) и Райффайзен Банк.

Всего в январе-июле чистая прибыль украинских банков составила 39,765 млрд грн — на 40,1% больше, чем годом ранее (28,389 млрд грн).

Десятка самых прибыльных банков:

  1. ПриватБанк (16,4 млрд грн);
  2. Сбербанк (3,3 млрд грн);
  3. Райффайзен Банк Аваль  (2,8 млрд грн);
  4. ПУМБ  (2,3 млрд грн);
  5. Универсал Банк (2 млрд грн);
  6. Альфа-Банк (1,9 млрд грн);
  7. ОТП Банк (1,6 млрд грн);
  8. Укрэксимбанк  (1,4 млрд грн);
  9. Укргазбанк (1,1 млрд грн).
  10. Ситибанк (0,9 млрд грн).

По данным НБУ, 9 банков показали убытки:

  1. Земельный капитал (102,8 млн грн);
  2. Правэкс Банк (100,6 млн грн);
  3. Проминвестбанк (59,5 млн грн);
  4. Юнекс Банк (25 млн грн);
  5. БТА Банк (22,5 млн грн);
  6. Украинский банк реконструкции и развития (5,3 млн грн);
  7. Альпари Банк (4,7 млн грн);
  8. Траст Капитал (2,3 млн грн).
  9. АП Банк (2 млн грн).

В прошлом году из 73 платежеспособных украинских банков 65 были прибыльными и получили чистую прибыль 47,7 млрд грн, что перекрыло убытки восьми банков на общую сумму 6,4 млрд грн. 

В 2020 году украинские банки получили 41,3 млрд грн чистой прибыли, что на 29% меньше, чем в 2019-м, когда банковский сектор заработал рекордные 58,4 млрд грн. Самыми прибыльными банками в 2020 году, как и годом ранее, были ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль.

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Наталия Софиенко
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