НБУ назвал самые прибыльные и убыточные банки по итогам первого полугодия
Национальный банк Украины назвал самые убыточные и прибыльные банки за семь месяцев 2021 года, сообщает пресс-служба НБУ.
Самыми прибыльными украинскими банками по итогам первого полугодия были ПриватБанк, Сбербанк ("дочка" российского Сбербанка) и Райффайзен Банк.
Всего в январе-июле чистая прибыль украинских банков составила 39,765 млрд грн — на 40,1% больше, чем годом ранее (28,389 млрд грн).
Десятка самых прибыльных банков:
- ПриватБанк (16,4 млрд грн);
- Сбербанк (3,3 млрд грн);
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Райффайзен Банк Аваль (2,8 млрд грн);
- ПУМБ (2,3 млрд грн);
- Универсал Банк (2 млрд грн);
- Альфа-Банк (1,9 млрд грн);
- ОТП Банк (1,6 млрд грн);
- Укрэксимбанк (1,4 млрд грн);
- Укргазбанк (1,1 млрд грн).
- Ситибанк (0,9 млрд грн).
По данным НБУ, 9 банков показали убытки:
- Земельный капитал (102,8 млн грн);
- Правэкс Банк (100,6 млн грн);
- Проминвестбанк (59,5 млн грн);
- Юнекс Банк (25 млн грн);
- БТА Банк (22,5 млн грн);
- Украинский банк реконструкции и развития (5,3 млн грн);
- Альпари Банк (4,7 млн грн);
- Траст Капитал (2,3 млн грн).
- АП Банк (2 млн грн).
В прошлом году из 73 платежеспособных украинских банков 65 были прибыльными и получили чистую прибыль 47,7 млрд грн, что перекрыло убытки восьми банков на общую сумму 6,4 млрд грн.
В 2020 году украинские банки получили 41,3 млрд грн чистой прибыли, что на 29% меньше, чем в 2019-м, когда банковский сектор заработал рекордные 58,4 млрд грн. Самыми прибыльными банками в 2020 году, как и годом ранее, были ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль.
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