НБУ назвал самые прибыльные и убыточные банки по итогам первого полугодия

Национальный банк Украины назвал самые убыточные и прибыльные банки за семь месяцев 2021 года, сообщает пресс-служба НБУ.

Самыми прибыльными украинскими банками по итогам первого полугодия были ПриватБанк, Сбербанк ("дочка" российского Сбербанка) и Райффайзен Банк.

Всего в январе-июле чистая прибыль украинских банков составила 39,765 млрд грн — на 40,1% больше, чем годом ранее (28,389 млрд грн).

Десятка самых прибыльных банков:

ПриватБанк (16,4 млрд грн); Сбербанк (3,3 млрд грн);

Райффайзен Банк Аваль (2,8 млрд грн);

ПУМБ (2,3 млрд грн); Универсал Банк (2 млрд грн); Альфа-Банк (1,9 млрд грн); ОТП Банк (1,6 млрд грн);

Укрэксимбанк (1,4 млрд грн); Укргазбанк (1,1 млрд грн). Ситибанк (0,9 млрд грн).

По данным НБУ, 9 банков показали убытки:

Земельный капитал (102,8 млн грн); Правэкс Банк (100,6 млн грн); Проминвестбанк (59,5 млн грн); Юнекс Банк (25 млн грн); БТА Банк (22,5 млн грн); Украинский банк реконструкции и развития (5,3 млн грн); Альпари Банк (4,7 млн грн); Траст Капитал (2,3 млн грн). АП Банк (2 млн грн).

В прошлом году из 73 платежеспособных украинских банков 65 были прибыльными и получили чистую прибыль 47,7 млрд грн, что перекрыло убытки восьми банков на общую сумму 6,4 млрд грн.

В 2020 году украинские банки получили 41,3 млрд грн чистой прибыли, что на 29% меньше, чем в 2019-м, когда банковский сектор заработал рекордные 58,4 млрд грн. Самыми прибыльными банками в 2020 году, как и годом ранее, были ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль.

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Наталия Софиенко

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