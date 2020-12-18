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НБУ назвал банки, которые больше всех нарушают нормативы

18.12.2020, 10:39
НБУ назвал банки, которые больше всех нарушают нормативы - Фото
Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)

Национальный банк назвал банки, которые нарушают нормативы НБУ по размеру кредитного риска, валютной позиции и другие.

По данным НБУ, на 1 декабря норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7; должно быть не более 25%) нарушали Проминвестбанк (84,03%), Индустриалбанк (82,88%), Сбербанк (53,13%).

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Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9; должно быть не более 25%) нарушали Первый инвестиционный банк (52,6%), Мегабанк (37,54%), Юнекс Банк (29,21% ).

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (Л13-1; должно быть не более 10%) нарушали Проминвестбанк (133,4%), ПриватБанк (97,3%), Индустриалбанк (13,15%).

Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (Л13-2; должно быть не более 10%) нарушал Проминвестбанк (167,35%).

Несколько нормативов нарушал также Мисто Банк, который был признан неплатежеспособным в начале текущей недели.

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Наталия Софиенко
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