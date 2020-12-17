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Как будут работать банки на новогодние праздники. График от НБУ

17.12.2020, 08:15
Как будут работать банки на новогодние праздники. График от НБУ - Фото
Иллюстративное фото: LIGA.net

Национальный банк определил регламент работы системы электронных платежей (СЭП) и порядок работы банковской системы в период завершения отчетного года.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

С 1 по 3 и с 7 по 10 января включительно большинство банков не будет работать, хотя они могут осуществлять кассовые операции.

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Банки в этот период должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов.

При этом в период с 31 декабря 2020 года до 4 января 2021 года включительно будет действовать официальный курс гривни к иностранным валютам, установленный Национальным банком 30 декабря.

Система электронных платежей (СЭП) 30 декабря 2020 года будет работать до 24:00. Валютный рынок Украины, депозитарий Национального банка и другие системы Национального банка в этот день работают в обычном режиме.

График работы банков на новогодние праздники: 

31 декабря банковский день закончится в 13:00, до этого времени через СЭП будут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи от участников СЭП в Национальный банк и органы Государственной казначейской службы.

1 января 2021 года банковский день в СЭП начнется в 9:00 с датой банковского дня 4 января.

"1-3 января 2021 года включительно участники СЭП самостоятельно принимают решение о дате начала работы в системе в соответствии с собственными потребностями и потребностей своих клиентов. Межбанковские переводы через СЭП в этот период осуществляются с датой банковского дня 4 января. В этот период Депозитарий Национального банка не работает, а банки не осуществляют операции по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины, в том числе со своими клиентами", – уточнили в НБУ.

4-6 января 2021 года включительно СЭП и банковская система Украины будет работать в обычном режиме.

Кроме этого, день работы банковской системы Украины переносится с пятницы 8 января 2021 года на субботу 16 января 2021 года.

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Наталия Софиенко
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