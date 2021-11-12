АО "Укрпошта" достигло договоренности о покупке банка АО "Альпари банк". Цена сделки – 260 млн грн, сообщили LIGA.net собеседники в Кабмине и Укрпоште. Кабинет министров и Министерство инфраструктуры, владелец Укрпошты, согласовали соглашение.

Теперь согласие на покупку должен дать Национальный банк. Собеседник LIGA.net в финрегуляторе сообщил, что в настоящее время Укрпошта готовит пакет документов.

Зачем Укрпоште банк

Приобретение банка – часть стратегии Укрпошты. Еще в 2016 году, сразу после назначения, генеральный директор Игорь Смелянский заявил о намерениях развития e-commerce и финансовых услуг через почтовый банк.

Зачем Укрпоште банковские услуги? Приблизительно 12-14 млн украинцев живут в селах или городах, где нет банковских отделений, говорил Смелянский. В таких же городах находится большинство отделений Укрпошты.

Банковские услуги в отделениях Укрпошты дали бы ей дополнительную ликвидность за счет депозитов, комментирует LIGA.net экс-заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ и эксперт Case Ukraine Евгений Дубогрыз.

"Аргумент такой: есть много людей, которые не имеют доступа к банкам, но имеют сбережения и могут хранить их в банках, если бы имели доступ к банку. Если бы на базе отделений Укрпошты сделать еще и банковское отделение, пенсионеры, сельские жители могли бы свои приносить сбережения", – объясняет Дубогрыз.

Банковские услуги позволят вдвое увеличить доход Укрпошты к 2025 году, рассчитывали в самой госкомпании (до 16 млрд грн).

Первоначально основным планом был запуск банковских услуг в пределах самой Укрпошты. Чтобы стать банком, компании требовалось 120-200 млн грн и изменения в законодательстве.

В мае 2020 года Верховная Рада приблизила превращение Укрпошты в банк. Тогда парламент принял в первом чтении законопроект №2788-д, который позволил бы ей предоставлять финансовые услуги, в частности – открывать карточки и депозитные счета. Во втором чтении документ так и не был принят.

Не в восторге от идеи регулятор. Нацбанк видел большие риски в превращении Укрпошты в банк и даже называл ее "недобанком". Согласно позиции НБУ, создание почтового банка увеличит и без того большую долю государства в банковском секторе (55%). В НБУ же хотят снижать этот показатель. В регуляторе также видели риск конкуренции и отмывания средств через такой банк.

Однако у Смелянского были и запасные варианты. Один из них – покупка финучреждения. Гендиректор рассчитывал купить банк до конца 2021 года.

Что такое Альпари банк

В 2012 году банк основали Ольга Максименко, Андрей Брюховецкий и Андрей Перкаль из ООО ЮК "Швидка правова допомога".

Председатель наблюдательного совета банка – третий президент Украины Виктор Ющенко. Также среди членов наблюдательного совета – бывший министр финансов Сергей Терехин. Руководитель самого банка – Игорь Францкевич, бывший глава Райффайзенбанка и Индекс-Банка.

Официальный владелец банка с февраля 2016 года – гражданин ОАЭ и Украины Бахтари Хедаятоллах. До этого мажоритарным владельцем банка была Анастасия Абрамова. Она проживала в ОАЭ, свидетельствуют данные НБУ. В настоящее время главного акционера в наблюдательном совете представляют Людмила Абрамова и Лариса Громакова.

Уставный капитал банка – минимальный из разрешенных, 200 млн грн. Это самый маленький банк в Украине по активам (244,7 млн грн), рассказал LIGA.net руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий. Поэтому самое важное, что есть в этом банке – это его банковская лицензия, добавляет Паращий.

За ІІІ квартала 2021 года банк имел 44,6 млн грн обязательств, 1,3 млн налогового долга и 8,3 млн грн убытков. Альпари – один из самых убыточных в Украине за ІІІ квартала. Банк имеет только одно отделение.

Дорого или дешево

По словам одного из собеседников, цена сделки – 260 млн грн. Это примерно 1,3 капитала Альпари банка (200 млн грн). Адекватная ли это цена за такой банк?

Такой банк должен стоить 200 млн грн, считает Дубогрыз из Case Ukraine. По его словам, это равняется минимальному уставному капиталу банков и если упрощенно – это стоимость банковской лицензии в "пустом" банке.

Больше такой банк не стоит, ведь он постоянно генерирует убытки, считает Дубогрыз. При этом открытие банка с нуля обошлось бы минимум в 250-300 млн грн, добавляет Дубогрыз.

Большие перспективы

Если НБУ согласует сделку, у Украины появится пятый государственный банк. Банк Укрпошты может стать одним из самых крупных розничных банков по количеству клиентов.

Для этого нужно будет поработать. В 2017 году почта имела 6,5 млн клиентов, заявлял Смелянский. В конце 2020-го в Укрпоште рассчитывали, что за пять лет карты почтового банка будут иметь до 5 млн клиентов. Ожидается, что на этих счетах будет 260 млрд грн, писала компания в своем отчете.

Крупнейший в Украине ПриватБанк в 2020 году имел 17,8 млн клиентов, а на их счетах было 312,7 млрд грн. Еще один конкурент – АО "Ощадбанк" имеет 7 млн клиентов.

За счет чего Укрпошта хочет победить?

Смелянский неоднократно говорил, что 15 млн украинцев (37% населения страны) не имеют доступа к финансовым услугам. Банк Укрпошты был бы единственным доступным для них благодаря обширной сети отделений.

По словам собеседника LIGA.net в правительстве, на покупку уже согласился владелец Укрпошты – Мининфраструктуры, также ее согласовал Кабинет Министров.

Поэтому остается последний рубикон. Не согласовать сделку может Национальный банк. Это может произойти, если НБУ не увидит бизнес-модели для банка от Укрпошты или решит, что у Укрпошты нет таких денег, объясняет Дубогрыз. Укрпошта должна будет доказать Нацбанку, что им нужен полноценный банк, добавляет Паращий.

Пойдет ли регулятор против решения правительства? Ждать ответа НБУ осталось недолго. Укрпошта планирует презентовать подробный план развития банка уже в декабре, добавил собеседник LIGA.net в Укрпоште.

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