Премьер Бельгии: после войны каждый цент российских активов должен пойти Украине
Коротко от LIGA.net AI
- Бельгия блокирует репарационный кредит Украине, предлагая 90 млрд евро через евробонды.
- Решение ЕС подчеркивает сложность использования замороженных российских активов.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер считает, что конфискация обездвиженных российских активов была бы актом войны, но после мирного соглашения между Украиной и Россией они в полном объеме должны достаться Украине. Об этом он сказал в четверг во время дискуссии на Украинском завтраке в Давосе.
"Финансирование Украины – это обязанность Европы, и мы его выполнили. Европа никогда не выиграет конкурс красоты за процесс принятия решений, но в конечном итоге значение имеет результат – 90 млрд евро на поддержку Украины в этом и следующем году", – сказал он.
Бельгийский премьер подчеркнул, что Евросоюз одновременно с предоставлением помощи Украине решил заморозить активы Центрального банка на неопределенный срок.
"Это очень важное решение, ведь нельзя просто взять чьи-то деньги. Мы не находимся в состоянии войны с Россией, Европа не воюет с Россией. Простое изъятие средств было бы актом войны", – сказал он.
"Когда будет заключено мирное соглашение, эти активы станут предметом переговоров. И позвольте мне высказаться абсолютно четко: если это будет зависеть от меня и я буду иметь влияние на это решение, каждый цент из этих средств будет направлен на возмещение убытков и восстановление Украины. Мне было бы очень обидно увидеть, как хотя бы один евро возвращается в Москву", – сказал де Вевер.
- 19 декабря 2025 года из-за вето Бельгии Евросоюз отклонил решение о предоставлении Украине репарационного кредита с использованием российских активов и согласовал план Б – предоставление 90 млрд грн путем выпуска евробондов.
- Украина приветствовала положительное решение Совета Европейского Союза о предоставлении кредита в размере 90 млрд евро, но подчеркнула, что рассматривает его как промежуточное решение и продолжит добиваться внедрения репарационного кредита.
Комментарии (0)