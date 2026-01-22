Премьер Бельгии: после войны каждый цент российских активов должен пойти Украине

Источник: Victor Pinchuk Foundation / YouTube

Коротко от LIGA.net AI Бельгия блокирует репарационный кредит Украине, предлагая 90 млрд евро через евробонды.

Решение ЕС подчеркивает сложность использования замороженных российских активов.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер считает, что конфискация обездвиженных российских активов была бы актом войны, но после мирного соглашения между Украиной и Россией они в полном объеме должны достаться Украине. Об этом он сказал в четверг во время дискуссии на Украинском завтраке в Давосе.

"Финансирование Украины – это обязанность Европы, и мы его выполнили. Европа никогда не выиграет конкурс красоты за процесс принятия решений, но в конечном итоге значение имеет результат – 90 млрд евро на поддержку Украины в этом и следующем году", – сказал он.

Бельгийский премьер подчеркнул, что Евросоюз одновременно с предоставлением помощи Украине решил заморозить активы Центрального банка на неопределенный срок.

"Это очень важное решение, ведь нельзя просто взять чьи-то деньги. Мы не находимся в состоянии войны с Россией, Европа не воюет с Россией. Простое изъятие средств было бы актом войны", – сказал он.

"Когда будет заключено мирное соглашение, эти активы станут предметом переговоров. И позвольте мне высказаться абсолютно четко: если это будет зависеть от меня и я буду иметь влияние на это решение, каждый цент из этих средств будет направлен на возмещение убытков и восстановление Украины. Мне было бы очень обидно увидеть, как хотя бы один евро возвращается в Москву", – сказал де Вевер.