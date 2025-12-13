ЕС бессрочно заморозил российские активы во избежание вето на репарационный кредит Украине
Совет Европейского Союза принял решение о бессрочном замораживании 210 млрд евро российских активов. Об этом говорится в опубликованном в пятницу вечером коммюнике Совета ЕС.
Используя специальную процедуру, предназначенную для экономических чрезвычайных ситуаций, ЕС заблокировал активы до тех пор, пока Россия не откажется от войны против Украины и не компенсирует убытки.
Запрет касается возвращения России в любой форме активов Центрального банка РФ, замороженных в странах блока после начала войны против Украины. Решение принято срочно для ограничения ущерба экономике ЕС, отмечается в коммюнике.
Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова назвала решение одной из лучших новостей из Брюсселя за последние дни – как для Украины, так и для Европейского Союза.
"Россия не получит доступа к замороженным активам своего Центрального банка, хранящимся на территории Европейского Союза. Ни напрямую, ни через черные двери", – заявила Матернова.
Как отмечает Associated Press, принятое решение позволит лидерам ЕС использовать замороженные активы РФ для "репарационного кредита" Украине, чтобы она смогла удовлетворить свои финансовые и военные потребности в течение следующих двух лет.
Нововведение позволит властям ЕС обойти вето Венгрии и Словакии, премьеры которых ранее заявляли, что не поддержат предоставление "репарационного кредита" Украине.
18 декабря лидеры ЕС соберутся, чтобы окончательно согласовать условия кредита и решить оставшиеся вопросы. Один из них – гарантии для Бельгии на случай возможного судебного иска со стороны России.
- На прошлой неделе Еврокомиссия предложила использовать до 210 млрд евро обездвиженных активов центробанка РФ для предоставления финансовой помощи Украине. Сначала предполагается использовать 90 млрд евро, которые будут выделены в течение двух лет.
- От этих денег зависит финансирование государственного бюджета на 2026 год.
