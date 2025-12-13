ЕС бессрочно заморозил российские активы во избежание вето на репарационный кредит Украине

Совет ЕС запретил возвращать в Россию замороженные средства ЦБ РФ "ни напрямую, ни через "заднюю дверь"

Фото: Depositphotos

Совет Европейского Союза принял решение о бессрочном замораживании 210 млрд евро российских активов. Об этом говорится в опубликованном в пятницу вечером коммюнике Совета ЕС.

Используя специальную процедуру, предназначенную для экономических чрезвычайных ситуаций, ЕС заблокировал активы до тех пор, пока Россия не откажется от войны против Украины и не компенсирует убытки.

Запрет касается возвращения России в любой форме активов Центрального банка РФ, замороженных в странах блока после начала войны против Украины. Решение принято срочно для ограничения ущерба экономике ЕС, отмечается в коммюнике.

Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова назвала решение одной из лучших новостей из Брюсселя за последние дни – как для Украины, так и для Европейского Союза.

"Россия не получит доступа к замороженным активам своего Центрального банка, хранящимся на территории Европейского Союза. Ни напрямую, ни через черные двери", – заявила Матернова.

Как отмечает Associated Press, принятое решение позволит лидерам ЕС использовать замороженные активы РФ для "репарационного кредита" Украине, чтобы она смогла удовлетворить свои финансовые и военные потребности в течение следующих двух лет.

Нововведение позволит властям ЕС обойти вето Венгрии и Словакии, премьеры которых ранее заявляли, что не поддержат предоставление "репарационного кредита" Украине.

18 декабря лидеры ЕС соберутся, чтобы окончательно согласовать условия кредита и решить оставшиеся вопросы. Один из них – гарантии для Бельгии на случай возможного судебного иска со стороны России.