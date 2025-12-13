ЄС безстроково заморозив російські активи, щоб уникнути вето на репараційний кредит Україні

Рада ЄС заборонила повертати в Росію заморожені кошти ЦБ РФ "ні безпосередньо, ні через "задні двері"

Фото: Depositphotos

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про безстрокове заморожування 210 млрд євро російських активів. Про це йдеться в опублікованому в п'ятницю ввечері комюніке Ради ЄС.

Використовуючи спеціальну процедуру, призначену для економічних надзвичайних ситуацій, ЄС заблокував активи доти, доки Росія не відмовиться від війни проти України й не компенсує збитки.

Заборона стосується повернення Росії у будь-якій формі активів Центрального банку РФ, заморожених у країнах блоку після початку війни проти України. Рішення ухвалено терміново для обмеження шкоди економіці ЄС, наголошується в комюніке.

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова назвала рішення однією з найкращих новин з Брюсселя за останні дні – як для України, так і для Європейського Союзу.

"Росія не отримає доступу до заморожених активів свого Центрального банку, що зберігаються на території Європейського Союзу. Ні безпосередньо, ні через задні двері", – заявила Матернова.

Як зазначає Associated Press, ухвалене рішення дозволить лідерам ЄС використовувати заморожені активи РФ для "репараційного кредиту" Україні, щоб вона змогла задовольнити свої фінансові та військові потреби протягом наступних двох років.

Нововведення дозволить владі ЄС обійти вето Угорщини та Словаччини, прем'єри яких раніше заявляли, що не підтримають надання "репараційного кредиту" Україні.

18 грудня лідери ЄС зберуться, щоб остаточно узгодити умови кредиту і розв'язати питання, що залишилися. Одне з них – гарантії для Бельгії на випадок можливого судового позову з боку Росії.