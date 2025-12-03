ЄС уточнив параметри репараційного кредиту: 210 млрд євро до кінця 2030 року

Єврокомісія пропонує пустити на допомогу Україні всю суму, яку заморозили через санкції проти Росії

Урсула фон дер Ляєн. Фото EPA, RONALD WITTEK

Європейська комісія запропонувала встановити максимальний обсяг репараційного кредиту для України на рівні 210 млрд євро. Про це повідомляється у відповідному регламенті, який опублікували на сайті ЄК у середу.

Така сума базується на грошових залишках, що накопичуються на балансах європейських фінансових установ через заборону трансакцій з центральним банком Росії та російським Фондом національного добробуту.

З них 95 млрд євро будуть призначені для макрофінансової допомоги (зокрема, 45 млрд євро, зарезервованих для підтримки попередньої ініціативи ERA Loans) і 115 млрд євро – для підтримки оборонно-промислового потенціалу України.

Репараційний кредит буде доступний до 31 грудня 2030 року, за винятком цільової бюджетної допомоги за ініціативою ERA Loans, яка буде доступна до 31 грудня 2055 року.

Орієнтовна максимальна сума, яка має бути виплачена Україні траншами до 31 грудня 2027 року, становитиме до 90 млрд євро.

Обсяги фінансування залежатимуть від того, скільки грошей фактично накопичиться на рахунках фінансових установ, а також від наявності гарантій від держав-членів чи третіх держав. Транш не може бути надано, поки кумулятивна сума гарантій не перевищить 50% від максимальної суми відповідного траншу.

Основоположною передумовою для надання допомоги в рамках репараційного кредиту є те, що Україна повинна і далі підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми, включно з багатопартійною парламентською системою, верховенством права (зокрема боротьбу з корупцією), а також гарантувати дотримання прав людини.

На момент підготовки пропозиції ця передумова вважається виконаною.

Її порушення може призвести до вимоги негайно повернути всю суму кредиту.

Також Україна отримає низку фінансових умов: збільшення власних доходів, покращення якості державних витрат і прозорості управління державними фінансами.