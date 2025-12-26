Свириденко: Звільнені з російської неволі цивільні можуть отримати 50 000 допомоги

Фото з Telegram Юлії Свириденко

Цивільні українці, яких Росія незаконно позбавила свободи, зможуть отримати від держави разову допомогу розміром 50 000 грн. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.

Для отримання виплати потрібно подати заявку до Мінрозвитку. З нею потрібно надати довідку від Обʼєднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України.

"Цивільні, незаконно позбавлені свободи, які повернулися на територію України самостійно, крім цього мають надати підтверджувальний документ про те, що особа визнана потерпілою у кримінальному провадженні. Його можна отримати від правоохоронних органів", – додала Свириденко.

Вона нагадала, що звільнені з російської неволі цивільні, незалежно від встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії, отримують базові речі першої потреби: харчові продукти, засоби гігієни, сезонний одяг і взуття, а також мають право на отримання безоплатної правничої, медичної, соціальної допомоги.

Прем'єр-міністерка також зазначила, що звільнені з полону військові та члени родин полонених, яким комісія встановила факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, мають право на одноразову державну допомогу розміром 100 000 гривень після звільнення і на щорічну допомогу такого ж розміру за кожен рік перебування у полоні. Право на отримання щорічної допомоги також поширюється на членів сім’ї.

"Станом на сьогодні вже здійснено майже 12 000 таких виплат на загальну суму близько 1,2 млрд грн, з яких 359 млн грн – одноразова допомога після звільнення, та 818,7 млн грн – щорічна допомога", – заявила вона.

