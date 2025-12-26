Свириденко: Освобожденные из российской неволи гражданские могут получить 50 000 помощи

Фото из Telegram Юлии Свириденко

Гражданские украинцы, которых Россия незаконно лишила свободы, смогут получить от государства разовую помощь в размере 50 000 грн. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

Для получения выплаты нужно подать заявку в Минразвития. С ней нужно предоставить справку от Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины.

"Гражданские, незаконно лишенные свободы, которые вернулись на территорию Украины самостоятельно, кроме этого должны предоставить подтверждающий документ о том, что лицо признано потерпевшим в уголовном производстве. Его можно получить от правоохранительных органов", – добавила Свириденко.

Она напомнила, что освобожденные из российской неволи гражданские, независимо от установления факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии, получают базовые вещи первой необходимости: продукты питания, средства гигиены, сезонную одежду и обувь, а также имеют право на получение бесплатной юридической, медицинской, социальной помощи.

Премьер-министр также отметила, что освобожденные из плена военные и члены семей пленных, которым комиссия установила факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, имеют право на одноразовую государственную помощь в размере 100 000 гривен после освобождения и на ежегодную помощь в таком же размере за каждый год пребывания в плену. Право на получение ежегодной помощи также распространяется на членов семьи.

"На сегодняшний день уже осуществлено почти 12 000 таких выплат на общую сумму около 1,2 млрд грн, из которых 359 млн грн – единовременное пособие после освобождения, и 818,7 млн грн – ежегодная помощь", – заявила она.

