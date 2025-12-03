ЕС уточнил параметры репарационного кредита: 210 млрд евро до конца 2030 года

Еврокомиссия предлагает пустить на помощь Украине всю сумму, которую заморозили из-за санкций против России

Урсула фон дер Ляйен. Фото EPA, RONALD WITTEK

Европейская комиссия предложила установить максимальный объем репарационного кредита для Украины на уровне 210 млрд евро. Об этом сообщается в соответствующем регламенте, который опубликовали на сайте ЕК в среду.

Такая сумма базируется на денежных остатках, накапливающихся на балансах европейских финансовых учреждений из-за запрета трансакций с центральным банком России и российским Фондом национального благосостояния.

Из них 95 млрд евро будут предназначены для макрофинансовой помощи (в том числе 45 млрд евро, ранее зарезервированных для поддержки предыдущей инициативы ERA Loans) и 115 млрд евро – для поддержки оборонно-промышленного потенциала Украины.

Репарационный кредит будет доступен до 31 декабря 2030 года, за исключением целевой бюджетной помощи по инициативе ERA Loans, которая будет доступна до 31 декабря 2055 года.

Ориентировочная максимальная сумма, которая должна быть выплачена Украине траншами до 31 декабря 2027 года, составит до 90 млрд евро.

Объемы финансирования будут зависеть от того, сколько денег фактически накопится на счетах финансовых учреждений, а также от наличия гарантий от государств-членов или третьих государств. Транш не может быть предоставлен, пока кумулятивная сумма гарантий не превысит 50% от максимальной суммы соответствующего транша.

Основополагающей предпосылкой для предоставления помощи в рамках репарационного кредита является то, что Украина должна продолжать поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему, верховенство права (в том числе борьбу с коррупцией), а также гарантировать соблюдение прав человека.

На момент подготовки предложения эта предпосылка считается выполненной.

Ее нарушение может привести к требованию немедленно вернуть всю сумму кредита.

Также Украина получит ряд финансовых условий: увеличение собственных доходов, улучшение качества государственных расходов и прозрачности управления государственными финансами.