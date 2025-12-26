Украина получила почти $200 млн от Всемирного банка под гарантии Японии: куда направят деньги

Привлеченные под гарантии Японии деньги направлены на усиление устойчивости публичных финансов, отметили в Минфине

Фото пресс-службы НБУ

Украина в декабре получила $196,3 млн льготного финансирования от Всемирного банка под гарантии Японии через фонд ADVANCE Ukraine. Об этом сообщила пресс-служба Минфина Украины.

Средства привлечены по проекту SURGE ("Поддержка восстановления путем разумного фискального управления"). Деньги поступили в общий фонд госбюджета, они направлены на усиление устойчивости публичных финансов, отметили в министерстве.

Для получения очередного финансирования Украина выполнила ряд условий, в частности:

более 300 общин получили дополнительные гранты после внедрения обновленных критериев и процедур распределения ресурсов;

по меньшей мере 400 громад интегрировали гендерную информацию в среднесрочные бюджетные планы и обнародовали соответствующие документы;

подготовлено не менее 50 специалистов центральных органов исполнительной власти по вопросам управления публичными инвестициями по новым процедурам, в частности по интеграции климатических аспектов в процесс принятия решений;

Государственная налоговая служба разработала распорядительные акты об утверждении методологических документов в рамках экспериментального проекта по управлению налоговыми рисками.

Проект SURGE реализуют в Украине с конца 2024 года. Всемирный банк уже заключил с Украиной соглашений на более $1 млрд в рамках программы, включая $10 млн гранта на внедрение институциональных реформ.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что за более чем год реализации проекта в госбюджет поступило более $876 млн.

Читайте также Всемирный банк впервые инвестирует в страховой рынок Украины: купит долю в Княжей и USG