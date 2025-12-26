Украина получила почти $200 млн от Всемирного банка под гарантии Японии: куда направят деньги
Украина в декабре получила $196,3 млн льготного финансирования от Всемирного банка под гарантии Японии через фонд ADVANCE Ukraine. Об этом сообщила пресс-служба Минфина Украины.
Средства привлечены по проекту SURGE ("Поддержка восстановления путем разумного фискального управления"). Деньги поступили в общий фонд госбюджета, они направлены на усиление устойчивости публичных финансов, отметили в министерстве.
Для получения очередного финансирования Украина выполнила ряд условий, в частности:
- более 300 общин получили дополнительные гранты после внедрения обновленных критериев и процедур распределения ресурсов;
- по меньшей мере 400 громад интегрировали гендерную информацию в среднесрочные бюджетные планы и обнародовали соответствующие документы;
- подготовлено не менее 50 специалистов центральных органов исполнительной власти по вопросам управления публичными инвестициями по новым процедурам, в частности по интеграции климатических аспектов в процесс принятия решений;
- Государственная налоговая служба разработала распорядительные акты об утверждении методологических документов в рамках экспериментального проекта по управлению налоговыми рисками.
Проект SURGE реализуют в Украине с конца 2024 года. Всемирный банк уже заключил с Украиной соглашений на более $1 млрд в рамках программы, включая $10 млн гранта на внедрение институциональных реформ.
Министр финансов Сергей Марченко отметил, что за более чем год реализации проекта в госбюджет поступило более $876 млн.
- 19 декабря Украина получила более $125 млн льготного финансирования в рамках проектов Всемирного банка на поддержку образования и здравоохранения.
- Всемирный банк выделил $30 млн на развитие дошкольного образования в Украине.
Комментарии (0)